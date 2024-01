escuchar

La conductora de ¿Quién caerá?, Adamari López dio a conocer que hay personas usando su imagen para vender un producto para perder peso que ella no avala. El fraude electrónico se basa en una página en la que aparentemente la puertorriqueña promocionaría un producto. “Me parece el colmo: poner comentarios, contestar como si fuera yo, hacerles creer que estoy vendiendo un producto que yo ni siquiera conozco y que no fue el método que utilicé para bajar de peso”, dijo la también actriz.

La actriz compartió con sus seguidores de Instagram la noticia y les advirtió que no es real: “Quería comentarles que hay una página web que les voy a estar mostrando, en donde al parecer quieren lucrarse de la gente vendiéndoles la idea de que yo estoy anunciando un producto”.

También les mostró cómo luce la página de la estafa y, según detalló, esta usa fotografías de Adamari López antes y después de bajar de peso, así como un falso testimonio que le atribuyen a la actriz. “Aquí está la página en donde pueden ver como si fuera mi Facebook, en donde yo supuestamente contesto comentarios, pero esta página no es real”, dijo.

“Esto es una página creada, un montaje. No se dejen engañar. Esto me ha pasado muchas veces, pero esto me parece el colmo: poner comentarios como si fuera yo, hacerles creer que estoy vendiendo un producto que yo ni siquiera conozco”, advirtió la conductora puertorriqueña, quien, en 2021, también acusó a otro grupo de estafadores de usar su imagen para lucrar con un producto de pérdida de peso.

En noviembre pasado, Adamari López viajó junto a su hija Alaïa a Uruguay @adamarilopez / Instagram

Pero no es la primera vez. Hace algunos, años enfrentó una situación similar y tuvo que salir a dar su testimonio en las redes sociales para desmentirla. “Desde hace días, estoy recibiendo mensajes de personas pidiendo información sobre unas supuestas pastillas que yo estoy promocionando, de keto. Y yo la verdad es que no estoy tomando ningunas pastillas. No estoy haciendo nada de eso para bajar de peso, sino toda mi dieta de WW (antes conocido como Weight Watchers), y esta manera de alimentarme correctamente. Además de eso, estoy haciendo mucho ejercicio, entrenando todos los días”, escribió la actriz en aquel entonces.

Señalan a Adamari López por supuesto acoso

El uso de su imagen para ventas fraudulentas llega en medio de señalamientos del público por el comportamiento de Adamari López con un concursante de ¿Quién caerá?, a quien abrazó para oler su perfume y con quien se mostró coqueta, desde la perspectiva de los televidentes.

@unimas Nuestra @Adamari Lopez Torres no desaprovechó la oportunidad con #Gibran 🤣💕 Y ya estamos muy intrigados por el olor del consursante 🙈 Sigue la diversión en QuienCaeraUS, de lunes a viernes a las 7P/6C por #UNIMAS ♬ sonido original - UniMás

“Yo quiero que ustedes vean a Gibrán bien. Tiene brazos fuertes, les recuerdo que en eso trabaja, eres asesor nutricional… este, los músculos se le dan bien, es personal trainer, yo no sé si yo necesito un personal trainer que me ayude a mejorar algo del cuerpo”, dijo Adamari sugerente y juguetona. Ante lo cual el concursante se mostró algo nervioso y siguió el juego. “No, podrías mejorar las… yo te puedo ayudar en eso”, dijo el hombre.

El clip compartido por la cuenta de TikTok del concurso ha levantado el cuestionamiento de qué tan adecuada fue la interacción, planteando el escenario de qué pasaría si eso mismo que hizo Adamari lo hubiese dicho un conductor hombre a una concursante mujer. Mientras que muchos comentarios aplauden la actitud de la presentadora y celebran que se dé una oportunidad en el amor. “Adamaris le gusta a Gibran. Muy guapo” y “Me gustaría verla con alguien que la ame mucho, se lo merece”, son algunos de los comentarios que aplauden su actitud.