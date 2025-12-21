Cómo luce hoy el venezolano Félix Hernández: el lanzador que triunfó en la MLB

El histórico lanzador venezolano Félix Hernández dejó su huella en las Grandes Ligas como parte de los Marineros de Seattle. Aunque ya lleva años retirado, continúa ligado al béisbol mediante la promoción de una liga en Medio Oriente. Además, luego de haber integrado la lista de candidatos para el Salón de la Fama en 2025, participará nuevamente en 2026 en busca de recibir esa distinción.

El “Rey Félix” sigue ligado al deporte con la liga Baseball United

El venezolano Félix Hernández confirmó su retiro en 2022, aunque disputó su último partido en la MLB en 2019. Tan solo un año después de abandonar la práctica profesional de forma definitiva, encontró un nuevo proyecto para seguir vinculado al deporte.

Félix Hernández continúa ligado al béisbol con su participación en la liga Baseball United Instagram @therealkingfelix34

En 2023, se unió a Baseball United junto a otras decenas de figuras de las Grandes Ligas. Este proyecto está enfocado en una liga de béisbol en Medio Oriente y el sur de Asia.

La idea de negocio de exjugadores y empresarios se materializó a fines de 2022. El objetivo principal fue impulsar el béisbol en una región del planeta donde su práctica no está tan extendida.

Luego de la fundación, Félix Hernández y otras figuras se sumaron en abril de 2023 a la promoción de la liga como “co-dueños”. Tras el lanzamiento de la franquicia y un draft inicial de jugadores, se realizó a fines de ese año un evento de presentación en Dubai, mientras que en 2024 se completó un estadio para los partidos.

En su rutina, el Rey Félix participa frecuentemente de eventos y asiste a partidos de la liga.

Félix Hernández va en busca de ingresar al Salón de la Fama

Más allá de su faceta empresarial en Baseball United, el venezolano Félix Hernández mantiene sus aspiraciones en el ámbito deportivo.

En la votación de 2025 para ingresar al Salón de la Fama, obtuvo un 20,6% de los votos de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA, por sus siglas en inglés).

Así luce hoy Félix Hernández, la leyenda de los Marineros de Seattle Instagram @therealkingfelix34

A pesar de que quedó lejos del 75% necesario para lograr el reconocimiento, superó el piso de 5% que necesitan los exjugadores para poder mantenerse en consideración para el próximo año

La noticia fue celebrada por los Marineros de Seattle. En la cuenta de Instagram oficial, la franquicia destacó la nueva participación de su leyenda para llegar al Salón de la Fama.

Las leyendas que buscan ingresar al Salón de la Fama en 2026

Nuevos candidatos:

Ryan Braun

Shin-Soo Choo

Edwin Encarnación

Gio González

Alex Gordon

Cole Hamels

Matt Kemp

Howie Kendrick

Nick Markakis

Daniel Murphy

Hunter Pence

Rick Porcello

Félix Hernández continúa ligado al béisbol y espera llegar al Salón de la Fama en 2026 Instagram @therealkingfelix34

Candidatos que vuelven a participar:

Bobby Abreu

Carlos Beltrán

Mark Buehrle

Torii Hunter

Andruw Jones

Dustin Pedroia

Andy Pettitte

Manny Ramírez

Alex Rodríguez

Francisco Rodríguez

Jimmy Rollins

Chase Utley

Omar Vizquel

David Wright

Hernández entró al Salón de la Fama del béisbol venezolano

Más allá de que aún no logró la inducción al reconocimiento estadounidense y que volverá a intentarlo en 2026, el Rey Félix fue reconocido en su país natal.

Junto a Magglio Ordóñez y Álex Ramírez, forma parte de la Clase 2025 que se coronó este año en el Salón de la Fama del béisbol venezolano.