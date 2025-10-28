Los récords recién logrados en la final de la MLB: el increíble juego de la Serie Mundial entre los Dodgers y Toronto

Los Angeles Dodgers venció a Toronto Blue Jays en el tercer juego de la Serie Mundial, este lunes por la noche. Lejos de tratarse de un partido más en la historia, este encuentro marcó algunos récords sin precedentes en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés).

Los récords del tercer juego entre Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays

La Serie Mundial llegó a la ciudad más poblada de California tras dos partidos en suelo canadiense y con ambas franquicias igualadas con una victoria cada una. Este enfrentamiento, que puso por delante a los Dodgers en la serie, rompió algunas marcas vigentes.

Con seis horas y 39 minutos de duración, fue el juego más largo de la historia del Clásico de Otoño, término que hace referencia a la época del año en que se disputa este evento por el título de la MLB.

Los Dodgers ganaron un partido clave el lunes por la noche Brynn Anderson - AP

Además de ese récord temporal, también se registraron marcas individuales de varios jugadores:

Freddie Freeman realizó un jonrón de oro en el episodio número 18 para darle una victoria por 6-5 a Los Ángeles. Sumado a otro que había realizado con los Yankees en 2024, lo convirtió en el primer jugador en la historia con dos cuadrangulares de oro en Series Mundiales , de acuerdo con la MLB .

realizó un jonrón de oro en el episodio número 18 para darle una victoria por 6-5 a Los Ángeles. Sumado a otro que había realizado con los Yankees en 2024, lo convirtió en el , de acuerdo con la . Alejandro Kirk : empató la marca de todos los tiempos para los receptores con su quinto jonrón en estos playoffs, récord que ahora comparte con el mexicano Cal Raleigh y el puertorriqueño Sandy Alomar Jr.

: empató la marca de todos los tiempos para los receptores con su quinto jonrón en estos playoffs, récord que ahora comparte con el mexicano Cal Raleigh y el puertorriqueño Sandy Alomar Jr. Shohei Ohtani: embasó nueve veces, con dos jonrones, dos dobles y cinco bases por bolas. En este último apartado, se convirtió en el primer jugador de los Dodgers en conseguirlo desde 1900, según ESPN.

Además, Los Angeles Dodgers se convirtió en el primer equipo en:

Participar en los dos encuentros con más entradas jugadas en la historia de la Serie Mundial.

Utilizar diez lanzadores en un mismo partido.

Los Angeles Dodgers toman ventaja frente a Toronto Blue Jays en la Serie Mundial

El equipo angelino, campeón defensor del título, se adelantó 2-1 en la serie al mejor de siete y aún tiene la oportunidad de ganar el título en casa, algo que no han hecho desde 1963.

Los Angeles Dodgers se encuentra a tan solo dos victorias de repetir el título Mark J. Terrill - AP

El triunfo tuvo como protagonista a Freddie Freeman, que conectó un jonrón al inicio de la parte baja de la 18va entrada, tras casi siete horas de partido. De esta manera, los Dodgers superaron 6-5 a los Blue Jays en el tercer juego.

De las 63 veces en que el Clásico de Otoño ha estado empatado 1-1, el ganador del tercero ha llegado a conquistar el título en 42 ocasiones, lo que representa el 66,7%.

Los Toronto Blue Jays ahora enfrentan un panorama complejo tras dejar pasar la oportunidad de ponerse 2-1 Frank Gunn - The Canadian Press

¿Cuándo se disputan los siguientes juegos de la Serie Mundial?

Tras los primeros tres encuentros disputados, aún quedan, como mínimo, dos partidos para que se defina al gran campeón:

Juego 4: martes 28 de octubre — 21 hs (ET) en Los Ángeles.

Juego 5: miércoles 29 de octubre — 21 hs (ET) en Los Ángeles.

Juego 6: viernes 31 de octubre — 21 hs (ET) en Toronto*.

Juego 7: sábado 1 de noviembre — 21 hs (ET) en Toronto*.

*Los juegos 6 y 7 se jugarán solo en caso de ser necesario.