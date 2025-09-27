Cómo lucen hoy los actores de How I Met Your Mother a 20 años del estreno en EE.UU.

La comedia How I Met Your Mother cumplió 20 años y aún se posiciona como un referente cultural. Naturalmente, los actores que protagonizaron la serie estadounidense cambiaron mucho, pero recuerdan con emoción algunos momentos a través de imágenes inéditas.

Así lucen los actores de How I Met Your Mother en la actualidad

El 19 de septiembre de 2005 se estrenó How I Met Your Mother (CBS), y sus personajes entrañables cambiaron mucho en dos décadas. Las actuaciones de Josh Radnor (Ted Mosby), Cobie Smulders (Robin Scherbatsky), Jason Segel (Marshall Eriksen), Alyson Hannigan (Lily Aldrin) y Neil Patrick Harris (Barney Stinson) continúan en el corazón de sus seguidores, informó People.

Los protagonistas de How I Met Your Mother en 2005 (Instagram/@alysonhannigan)

Josh Radnor

Tras interpretar al romántico y reflexivo Ted Mosby durante nueve años, Josh Radnor se alejó de las sitcoms para dedicarse a otros proyectos. Incursionó en la música y continuó su carrera actoral, con trabajos destacados como la miniserie de PBS Mercy Street (2016-2017), ambientada en la Guerra de Secesión.

Entre 2020 y 2023 interpretó a Lonny Flash en la serie Hunters (Amazon Prime), junto a Logan Lerman y Al Pacino. En 2024 volvió al teatro como protagonista de la obra de Itamar Moses The Ally, según Univision.

Así luce hoy Josh Radnor a 20 años de la serie. (Instagram/@joshradnor)

Cobie Smulders

Después de encarnar a Robin Scherbatsky, Cobie Smulders encontró un nuevo hogar en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Interpretó a Maria Hill, la mano derecha de Nick Fury, en películas como The Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014), Avengers: Infinity War (2018) y Spider-Man: Far From Home (2019).

Está casada con el comediante Taran Killam, con quien tiene dos hijas, y equilibra su vida familiar con una sólida carrera en Hollywood.

Cobie Smulders ha construido una excelente carrera profesional (Insstagram/@cobiesmulders)

Jason Segel

Jason Segel interpretó al adorable y leal Marshall Eriksen. Escribió y protagonizó la película The Muppets (2011) y actuó en The End of the Tour, Our Friend, Sex Tape y Home Movie: The Princess Bride. En 2020 creó, escribió y dirigió el show Dispatches from Elsewhere para AMC.

También participó en las películas Windfall y The Sky Is Everywhere, además de la serie Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty. El actor está comprometido con la actriz y bailarina Kayla Radomski, de 34 años, con quien mantiene una relación desde hace dos años, informó Hola!.

Jason Segel se comprometió con la actriz y bailarina Kayla Radomski (Instagram/@independentpublicrelations)

Alyson Hannigan

Hannigan ya era famosa antes de How I Met Your Mother gracias a su trabajo en Buffy the Vampire Slayer y en la franquicia de American Pie.

La mayoría de sus papeles posteriores fueron en televisión, en series como Pure (Prime Video) y Outmatched (Prime Video), además de participaciones en las animaciones Robot Chicken y Fancy Nancy, explicó Univision.

Alyson Hannigan se mantiene activa en sus redes sociales donde comparte imágenes con sus seguidores (Instagram/@alysonhannigan)

Neil Patrick Harris

Harris interpretó a Barney Stinson y, tras el final de la serie, continuó como actor de cine y televisión. Apareció en las películas de The Smurfs, A Million Ways to Die in the West, Gone Girl y Downsizing.

Uno de sus papeles más destacados fue el Conde Olaf en la adaptación de Netflix Una serie de eventos desafortunados (2017-2019). También actuó en Matrix Resurrections (2021) y Uncoupled (2022).

Neil Patrick Harris se casó con su pareja, David Burtka, a quien conoció en el set de How I Met Your Mother (Instagram/@nph)

En lo personal, Harris se casó con su pareja, David Burtka, a quien conoció en el set de How I Met Your Mother en su papel de Scooter. Juntos tienen hijos gemelos, Gideon y Harper.

A 20 años del estreno de How I Met Your Mother

Para conmemorar el aniversario, Josh Radnor compartió en Instagram fotos nunca antes vistas del rodaje junto a sus compañeros de elenco. En su publicación recordó con cariño los primeros años en el set y el impacto que la serie tuvo en su vida personal y profesional.

El elenco de How I Met Your Mother hace 20 años (Instagram/@joshradnor)

“Nunca se sabe en qué se van a convertir estas cosas cuando se hacen, pero había una muy buena sensación en el set durante ese tiempo. Había una sensación tranquila, pero también de que tal vez teníamos algo realmente especial”, manifestó Radnor a People.

Josh Radnor y Jason Segel en la grabación de How I Met Your Mother (Instagram/@joshradnor)

El actor invitó a los fans a escuchar el pódcast How We Made Your Mother, creado por Craig Thomas, en el que repasan cada episodio con anécdotas y curiosidades detrás de cámaras.