Cómo lucen hoy los actores de How I Met Your Mother a 20 años del estreno en EE.UU.
El antes y el después de los protagonistas de la mítica serie: un recorrido en fotos sobre el paso del tiempo
- 4 minutos de lectura'
La comedia How I Met Your Mother cumplió 20 años y aún se posiciona como un referente cultural. Naturalmente, los actores que protagonizaron la serie estadounidense cambiaron mucho, pero recuerdan con emoción algunos momentos a través de imágenes inéditas.
Así lucen los actores de How I Met Your Mother en la actualidad
El 19 de septiembre de 2005 se estrenó How I Met Your Mother (CBS), y sus personajes entrañables cambiaron mucho en dos décadas. Las actuaciones de Josh Radnor (Ted Mosby), Cobie Smulders (Robin Scherbatsky), Jason Segel (Marshall Eriksen), Alyson Hannigan (Lily Aldrin) y Neil Patrick Harris (Barney Stinson) continúan en el corazón de sus seguidores, informó People.
Josh Radnor
Tras interpretar al romántico y reflexivo Ted Mosby durante nueve años, Josh Radnor se alejó de las sitcoms para dedicarse a otros proyectos. Incursionó en la música y continuó su carrera actoral, con trabajos destacados como la miniserie de PBS Mercy Street (2016-2017), ambientada en la Guerra de Secesión.
Entre 2020 y 2023 interpretó a Lonny Flash en la serie Hunters (Amazon Prime), junto a Logan Lerman y Al Pacino. En 2024 volvió al teatro como protagonista de la obra de Itamar Moses The Ally, según Univision.
Cobie Smulders
Después de encarnar a Robin Scherbatsky, Cobie Smulders encontró un nuevo hogar en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Interpretó a Maria Hill, la mano derecha de Nick Fury, en películas como The Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014), Avengers: Infinity War (2018) y Spider-Man: Far From Home (2019).
Está casada con el comediante Taran Killam, con quien tiene dos hijas, y equilibra su vida familiar con una sólida carrera en Hollywood.
Jason Segel
Jason Segel interpretó al adorable y leal Marshall Eriksen. Escribió y protagonizó la película The Muppets (2011) y actuó en The End of the Tour, Our Friend, Sex Tape y Home Movie: The Princess Bride. En 2020 creó, escribió y dirigió el show Dispatches from Elsewhere para AMC.
También participó en las películas Windfall y The Sky Is Everywhere, además de la serie Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty. El actor está comprometido con la actriz y bailarina Kayla Radomski, de 34 años, con quien mantiene una relación desde hace dos años, informó Hola!.
Alyson Hannigan
Hannigan ya era famosa antes de How I Met Your Mother gracias a su trabajo en Buffy the Vampire Slayer y en la franquicia de American Pie.
La mayoría de sus papeles posteriores fueron en televisión, en series como Pure (Prime Video) y Outmatched (Prime Video), además de participaciones en las animaciones Robot Chicken y Fancy Nancy, explicó Univision.
Neil Patrick Harris
Harris interpretó a Barney Stinson y, tras el final de la serie, continuó como actor de cine y televisión. Apareció en las películas de The Smurfs, A Million Ways to Die in the West, Gone Girl y Downsizing.
Uno de sus papeles más destacados fue el Conde Olaf en la adaptación de Netflix Una serie de eventos desafortunados (2017-2019). También actuó en Matrix Resurrections (2021) y Uncoupled (2022).
En lo personal, Harris se casó con su pareja, David Burtka, a quien conoció en el set de How I Met Your Mother en su papel de Scooter. Juntos tienen hijos gemelos, Gideon y Harper.
A 20 años del estreno de How I Met Your Mother
Para conmemorar el aniversario, Josh Radnor compartió en Instagram fotos nunca antes vistas del rodaje junto a sus compañeros de elenco. En su publicación recordó con cariño los primeros años en el set y el impacto que la serie tuvo en su vida personal y profesional.
“Nunca se sabe en qué se van a convertir estas cosas cuando se hacen, pero había una muy buena sensación en el set durante ese tiempo. Había una sensación tranquila, pero también de que tal vez teníamos algo realmente especial”, manifestó Radnor a People.
El actor invitó a los fans a escuchar el pódcast How We Made Your Mother, creado por Craig Thomas, en el que repasan cada episodio con anécdotas y curiosidades detrás de cámaras.
Otras noticias de Agenda EEUU
En Carolina del Norte. Encuentra un aeropuerto abandonado en un acantilado, aterriza y descubre un increíble secreto
Grandes figuras. Místico se codea con la Pesadilla Americana: el luchador mexicano que se metió en el top 10 de la elite mundial
Gastó US$40.000. Reformó un Mustang de 1966 con tecnología de un Tesla Model 3 y sorprende en California
- 1
Tuiteros de brazos caídos: los números que desnudan cómo a Milei se le complicó la batalla de las redes
- 2
La historia detrás de un hombre que eligió un lugar insólito para vivir y lo recomienda
- 3
Las dudas que el cheque de Trump aún debe despejar
- 4
Matemáticos sub-35: los jóvenes argentinos que brillaron en el foro que reunió a lo mejor de los expertos del mundo