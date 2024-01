escuchar

Adan Canto, el cantante y actor mexicano conocido por sus papeles en X-Men: Days of Future Past y Agent Game, así como por la serie de televisión The Cleaning Lady, falleció a los 42 años. La noticia fue dada a conocer a través de su publicista Jennifer Allen, quien expresó a AP que el artista tenía cáncer apendicular y que había decidido mantener su enfermedad en privado.

Canto, nacido en 1981 en Ciudad Acuña, en el estado de Coahuila, en el norte de México, y criado en Texas, comenzó su carrera a los 16 años, cuando dejó su casa para viajar a Ciudad de México para trabajar como cantautor.

El actor mexicano Adan Canto tenía 42 años

Fue en aquel entonces que intentó incursionar en la actuación y debutó en televisión en 2019 con la serie mexicana Estado de Gracia. Su inicio en Estados Unidos no fue sino hasta 2013, con un papel en la serie de Kevin Williamson The Following, protagonizada por Kevin Bacon.

A partir de aquel momento, Canto participó en variadas producciones. Entre sus papeles más notables, destacan el del vicepresidente electo Aaron Shore en Designated Survivor; el del político Rodrigo Lara Bonilla en la serie Narcos y el mutante Sunspot en X-Men: Days of Future Past.

Asimismo, también formó parte del debut de Halle Berry como directora de Bruised, una película que narra la historia de una luchadora de artes marciales mixtas que atraviesa el peor momento de su carrera deportiva al afrontar el retorno de su hijo, al que abandonó siendo un bebé, al mismo tiempo que prepara el combate contra una de las rivales más duras con la que podría medirse.

Entre sus últimos roles, Canto interpretó a Arman Morales en The Cleaning Lady, una serie donde una doctora camboyana, que viaja a Estados Unidos para obtener un tratamiento médico para salvar a su hijo enfermo, utiliza su astucia e inteligencia para forjarse un camino en el inframundo del crimen.

Adan no pudo participar del rodaje de la tercera temporada de la producción debido a su enfermedad, pero esperaba reincorporarse al elenco durante la temporada, según consignó AP.

Qué es el cáncer de apéndice

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI, por sus siglas en inglés), este tipo de cáncer surge en las células madre del apéndice, una pequeña bolsa de tejido en el abdomen que se encuentra en el intestino, donde se absorben los nutrientes y se eliminan los desechos del cuerpo.

El cáncer de apéndice es muy poco común. En Estados Unidos, se cree que se producen uno o dos casos por cada millón de personas al año. No obstante, los resultados de estudios recientes arrojaron que es cada vez más frecuente y en personas de cualquier edad, aunque suele ocurrir en personas de entre 50 y 55 años.

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, el cáncer de apéndice es muy poco común Dreamstime

Debido a la poca frecuencia con la que ocurren este tipo de casos, el NCI informa en su sitio web que hasta ahora se desconoce qué causa el cáncer de apéndice, así como la posibilidad de que sea o no hereditario.

El entorno familiar más cercano del actor estaba formado por su esposa, la artista Stephanie Ann Canto, y sus dos hijos, Roman Alder, de tres años y medio, y Eve Josephine, de uno y medio. Su viuda eligió la reserva en estos momentos, pero la representante del artista manifestó a través de un comunicado: “Adan tenía una profundidad de espíritu que pocos conocían realmente. Quienes lo conocieron cambiaron para siempre. Lo extrañaremos muchísimo”.