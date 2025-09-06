Es venezolana, mostró su licencia de conducir con Real ID y la respuesta del agente de la TSA la dejó sin palabras: “Me arruinó”

Una migrante venezolana que vive en Houston, Texas, compartió en sus redes sociales el momento de tensión que atravesó en un aeropuerto de Estados Unidos cuando intentó viajar en avión a Orlando, Florida, para visitar Disney World con su familia. Según explicó, un agente de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) cuestionó la validez de su licencia de conducir, a pesar de que contaba con el distintivo de Real ID.

La joven relató en su cuenta de TikTok, el mal momento que pasó el 15 de agosto, cuando intentó abordar un vuelo desde Houston hacia Orlando. Tenía previsto visitar a su familia y disfrutar de unos días de vacaciones en los parques de Disney. “Me fui tranquila con mi licencia real ID, que tiene la estrella dorada”, detalló en su clip.

Sin embargo, cuando llegó a los controles de la TSA se encontró con un problema inesperado al entregar su credencial: “Casi no me dejan viajar”. Según detalló, el oficial vio su licencia, escaneó y le dijo: “Tú sabes que no puedes viajar con esto, esto no es una Real ID”.

La joven contó que por un instante se quedó confundida, hasta que reaccionó. “Claro que es una real ID”, recordó que le respondió al agente, y remarcó que el documento que presentó estaba vigente, ya que la fecha de vencimiento recién era el 10 de septiembre y ella había volado el 15 de agosto, casi un mes antes de que expirara. También mencionó que su licencia tiene la “estrella dorada” que la acredita como Real ID.

El funcionario insistió. Le preguntó si tenía “otro soporte como de identificación” y la migrante le respondió que tenía su “permiso de trabajo”, pero no lo llevaba consigo. Había quedado en su casa.

Tras esta contestación, el agente le permitió volar, pero le dijo algo que la dejó preocupada. “Bueno, para la próxima tienes que saber que con esto no puedes viajar”, le aseguró, en referencia a su licencia con Real ID.

Ese comentario la dejó confundida. “Se podrán imaginar como estaba mi cabeza cuando ese hombre me dijo eso”, comentó, ya que también le generó temor por su regreso a Texas. “¿Y si no me dejan volar de Orlando Houston?“, se preguntó. “Me arruinó el momento, con eso, jamás me había pasado”, señaló.

Las tarjetas REAL ID de Texas poseen una estrella dorada. (Texas Gov)

A diferencia de lo que pasó en el aeropuerto de Houston, en Orlando la situación fue diferente. No tuvo ningún problema: nadie cuestionó su documento. “La muchacha me escaneó la licencia y todo perfecto, no pasó nada”, destacó.

Tras esta experiencia, la joven venezolana contó que volvió a volar dentro de EE.UU. “Este fin de semana viajé a Las Vegas con mi novio y venía pensando en lo que me había pasado” en la ida a Orlando. Por ello, buscó el modo de evitarse problemas. Además de las licencias con Real ID de los dos, llevó también los permisos de trabajo.

Esta vez, no tuvo ningún inconveniente. “Cuando estaba en el aeropuerto de Houston, pasamos por TSA y todo fue perfecto”, comentó. Lo mismo sucedió al regresar desde Las Vegas a Houston. “No me dijeron absolutamente nada”, expresó.

Las licencias de conducir mejoradas emitidas por el estado son aceptables para verificar la identidad en un punto de control de la TSA TSA

Al analizar lo sucedido, la joven concluyó que lo que había pasado la primera vez, cuando iba a Orlando, fue una situación puntual. “Ese señor tuvo un mal día, no sé... estaba obstinado”, dijo. De todos modos, reconoció que la hizo “pasar un mal rato”.

También destacó que el hecho de llevar consigo su permiso de trabajo la hizo sentirse segura. “Sabía que no iba a pasar nada, porque recuerden que la TSA no sabe cuál es tu estatus migratorio”, resaltó.

Por este motivo, le dejó un consejo a otras personas en su situación. “Si vas a viajar en estos días, tienes una licencia bajo el TPS que vence el 10 de septiembre, yo te recomiendo que viajes con tu permiso de trabajo también”, afirmó.