El nombre de Travis Kelce se ha hecho especialmente famoso a nivel mundial en los últimos meses por su relación sentimental con la superestrella de la música Taylor Swift, pese a que es un jugador referente de su equipo de fútbol americano, el Kansas City Chiefs, que disputará por segundo año consecutivo la final de la National Football League (NFL, por sus siglas en inglés) en el Super Bowl 2024.

No es la primera vez que Kelce está presente en un Super Bowl, y que lo gana, ya que el tight end del Kansas City Chiefs se coronó campeón de la liga en 2020 y 2023. Además, en noviembre del año pasado se convirtió en el jugador con más yardas por recepción en la historia de los Chiefs, por lo que su equipo tiene todas las posibilidades de conquistar una nueva final a los San Francisco 49ers.

El tight end de los Chiefs de Kansas City Travis Kelce (izquierda), y el quarterback Patrick Mahomes Marcio J. Sanchez - AP

El equipo ganador del Super Bowl 2024 no solo se lleva el trofeo y el reconocimiento de campeón, sus jugadores reciben una cuantiosa cantidad de dinero por participar, que aumenta aún más si ganan el campeonato. Todo el evento, que se realizará el próximo 11 de febrero en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada y que tendrá a Usher como artista en el medio tiempo, genera millones de dólares.

El dinero que recibirá Kelce si gana el Super Bowl

El Super Bowl es un importante generador de ingresos y, según Forbes, puede impulsar la economía local de la ciudad anfitriona, en este caso de Las Vegas, incluso más que un concierto de Beyoncé o Taylor Swift, quien podría estar como espectadora para apoyar a Kelce, como ya lo hizo en el partido que llevó a su novio a la gran final de la NFL.

Taylor Swift celebró con su novio Travis Kelce el pase de su equipo al Super Bowl.

En 2020, el Super Bowl generó 4500 puestos de trabajo a Miami y tuvo un impacto económico general de 571 millones de dólares, mientras que en 2022 produjo US$578,4 millones en ingresos por publicidad. Por lo tanto, no es extraño que los ganadores se lleven cientos de miles de dólares en ganancias junto con el trofeo.

La cantidad exacta que le pagan a los jugadores del Super Bowl

En esta edición, detalla Forbes, cada jugador del equipo ganador recibirá un bono de US$164 mil, mientras que los miembros del equipo perdedor recibirían US$82.000. La cifra para los ganadores del domingo 11 de febrero será US$7000 más que la que se pagó a los jugadores del Kansas City Chiefs por ganar el Super Bowl de 2023: US$157 mil.

Rihanna durante su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, el domingo 12 de febrero de 2023 (Foto AP/Matt Slocum)

Cabe destacar que no todos los jugadores del equipo ganador reciben el mismo monto, ya que los deportistas que estén en la lista activa o inactiva del equipo cuando se juegue el Super Bowl, pero que no hayan estado en la plantilla en al menos de tres juegos anteriores o quienes no estén en la lista activa, pero sí hayan estado en la plantilla durante al menos tres y no más de siete juegos anteriores, recibirán solo la mitad de ese bono.

El popular evento deportivo que atrae millones de espectadores se realizará por primera vez en Las Vegas Allegiant Stadium

El Super Bowl 2023 entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles batió récords de audiencia, atrayendo más de 115 millones de espectadores solo en Estados Unidos. Lo que lo convirtió en el Super Bowl más visto de la historia y en el evento más seguido en la historia de la televisión estadounidense.

