David Faitelson envía mensaje a Canelo Álvarez tras el retiro de Terence Crawford: “Camino abierto”

Tras la derrota de Saúl Canelo Álvarez ante Terence Crawford en septiembre de 2025, que le costó los cuatro títulos mundiales del peso supermediano, el panorama del boxeo volvió a modificarse luego de que el estadounidense anunciara su retiro del deporte profesional.

Faitelson envía mensaje a Canelo tras el retiro de Terence Crawford

El periodista deportivo David Faitelson se pronunció públicamente tras el anuncio del retiro de Terence Crawford y consideró que la decisión del boxeador estadounidense abre una nueva oportunidad para Saúl Canelo Álvarez.

Terence Crawford se despide del boxeo (X @terencecrawford)

“Se retira Terence Crawford. Camino abierto para que el Canelo recupere el título mundial supermediano y también comience a pensar en el adiós de los cuadriláteros”, escribió Faitelson en su cuenta de X.

El mensaje generó reacciones divididas entre los usuarios de la red social, donde algunos cuestionaron que el periodista sugiriera el retiro del boxeador mexicano, mientras otros coincidieron en que se abre un nuevo escenario en la división de las 168 libras.

Terence Crawford anuncia su retiro del boxeo

Terence Crawford confirmó su retiro del boxeo profesional a través de un mensaje en redes sociales, acompañado de una imagen de sus guantes colgados en el ring y un video publicado en YouTube.

“Alejándose como un grande, sin nada más que demostrar”, escribió el pugilista estadounidense, quien recientemente fue ubicado como el mejor boxeador libra por libra del mundo por la revista The Ring, tras vencer a Canelo Álvarez.

En el mensaje que acompaña su despedida, Crawford destacó su trayectoria desde Omaha hasta los escenarios más importantes del boxeo mundial, así como sus logros como campeón en cinco divisiones diferentes. “Le di a este deporte todo lo que tengo. Los guantes se pueden colgar, pero el legado es para siempre”, señaló.

CMB retira título que Terence Crawford le ganó a Canelo

Antes del anuncio oficial de su retiro, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) retiró a Crawford el cinturón supermediano que había ganado ante Álvarez. De acuerdo con Récord, la decisión se debió al incumplimiento en el pago de las cuotas de sanción correspondientes a sus combates recientes.

Terence Crawford perdió un cinturón que le ganó a Canelo Álvarez (X @terencecrawford)

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, confirmó que la sanción fue de carácter administrativo y que, tras esta medida, el título de las 168 libras quedó vacante, lo que permite que otros boxeadores puedan disputar el campeonato.

Las cuotas de sanción forman parte de los requisitos obligatorios para que una pelea sea reconocida oficialmente como combate por un título mundial.

El futuro de Canelo Álvarez tras la derrota

La derrota ante Crawford significó para Saúl Canelo Álvarez la pérdida de los cinturones del CMB, AMB, OMB y FIB, además de su salida del Top 10 del ranking libra por libra de The Ring.

Antes del retiro del estadounidense, habían surgido versiones sobre posibles conversaciones para una revancha en 2026. Sin embargo, con Crawford fuera de los cuadriláteros y el título supermediano vacante, se abre un nuevo escenario en la división y la posibilidad de que el boxeador mexicano vuelva a disputar los campeonatos que perdió en 2025.