De pasar horas en camiones a jugar la Champions League: la historia del futbolista mexicano Rodrigo Huescas

Rodrigo Huescas, es un joven futbolista mexicano de 22 años de edad. Originario del municipio de Naucalpan, en el Estado de México, solía recorrer largos trayectos en transporte público para poder entrenar con el Cruz Azul, y recientemente cumplió un año como jugador de un equipo de la Champions League.

Rodrigo Huescas, del futbol mexicano a la Champions League

Desde el centro del territorio azteca hasta Dinamarca, la historia de Rodrigo Huescas impresiona a miles de aficionados y con solo tres años de carrera profesional pudo migrar a territorio europeo, según ESPN.

Rodrigo Huescas debuta en la Champions League con el Copenhague (Facebook/Rodrigo Huescas)

El futbolista se coronó como la figura del campeonato Apertura 2018 de la Liga Mexicana de Futbol de la Sub 15 y nombrado como “campeón de goleo”, gracias a sus 13 anotaciones realizadas en la fase regular.

El pasado 18 de septiembre, el mexiquense debutó en la Champions League como uno de los jugadores del Copenhague. El partido fue en contra del Bayer Leverkusen y el resultado del marcador fue de 2-2.

El defensa latino pudo asistir el segundo gol de su equipo, que por poco consigue la victoria, de acuerdo con UNO TV.

El joven inició con en el Cruz Azul desde hace varios años, cuando debía pasar horas en el transporte público y trasbordar al menos tres veces para poder cumplir con sus entrenamientos en La Noria, club ubicado en la Ciudad de México.

Rodrigo Huescas es un futbolista mexicano de 22 años (Facebook/Rodrigo Huescas)

Actualmente, Huescas es una de las promesas mexicanas con futuro en el deporte internacional, reconocido como ejemplo de disciplina, esfuerzo y superación.

Incluso existen rumores que hablan de la consideración de Javier Aguirre, director técnico de la Selección Nacional de México, para nombrar al actual jugador de Copenhague como convocado rumbo al Mundial 2026.

El perfil profesional de Rodrigo Huescas

Rodrigo Jhossel Huescas Hurtado nació el 18 de septiembre de 2003, en la comunidad de Naucalpan de Juárez, según Transfer Markt.

El defensa tiene una estatura de 5,6 pies (1,72 metros). Desde el 10 de julio de 2024 fue fichado por el Futbol Club Copenhague y tiene un contrato con este equipo hasta el 30 de junio de 2029.

El futbolista mexicano Rodrigo Huescas comenzó su carrera en el club Cruz Azul (Facebook/Rodrigo Huescas)

Su posición principal es lateral derecho y la secundaria interior derecho. El futbolista cuenta con historial en la Selección Mexicana desde 2019, ya que con 15 años formó parte de la sub 16.

Desde entonces, año con año, ha jugado partidos con las diferentes divisiones de su equipo nacional bajo la dirección de entrenadores como Mario Arteaga, Gerardo Espinoza y Jaime Lozano.

Los futbolistas mexicanos que triunfaron en el futbol europeo

Rodrigo Huescas no es el primer mexicano en viajar a Europa para obtener éxito, en la historia del futbol existen diferentes figuras del balompié azteca que se hicieron de renombre.

Más de 50 deportistas mexicanos han viajado al otro lado del mundo, aunque solo 28 de ellos obtuvieron, junto a sus equipos, un título de Liga o Copa en el fútbol del viejo continente, según Olympics.

Hirving ‘Chuky’ Lozano

Uno de los campeones más recientes fue Hirving Lozano, primer mexicano en ganar una Serie A en la liga de la temporada 2022-2023 con la escuadra de Nápoles.

Hirving ‘Chuky’ Lozano es uno de los mexicanos que triunfa en Europa (Facebook/Hirving Lozano)

Hugo Sánchez

Aunque en la historia de mexicanos en Europa, Hugo Sánchez es uno de los más reconocidos. Obtuvo 10 títulos, uno con el Atlético de Madrid en 1985 al ganar la Copa del Rey y nueve con el Real Madrid.

Rafael Márquez

Rafa Márquez también obtuvo 10 títulos en su paso por Europa, 2 con el AS Mónaco y 8 con el Futbol Club Barcelona, equipo con el que obtuvo dos Champions League.

Rafael Márquez levanta la Champions League que obtuvo junto al FC Barcelona (Facebook/Rafa Márquez)

Otro mexicano considerado campeón del máximo trofeo continental son, Jonathan Dos Santos, quien disputó solo un juego con el FC Barcelona en diciembre de 2010, poco antes de que su equipo levantara “La Orejona”.