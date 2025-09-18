México vs. Paraguay: cuándo será el partido amistoso en EE.UU. rumbo al Mundial 2026

México y Paraguay se verán las caras en noviembre de 2025 como parte de su preparación de cara al Mundial 2026, el cual será el primero con 48 selecciones y con tres países anfitriones. Los aztecas obtuvieron su pase directo por ser una de las sedes, mientras la escuadra paraguaya clasificó tras quedar en sexto lugar en la eliminatoria de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol, por sus siglas en español). El partido será una previa de lo que ambos equipos presentarán en la justa mundialista.

Cuándo será el partido de México vs. Paraguay en EE.UU.

“El Tri” enfrentará a “La Albirroja” el martes 18 de noviembre de 2025 en el Alamodome de San Antonio, Texas, en el marco de la fecha FIFA y como parte de su preparación de cara al Mundial 2026, de acuerdo con la Federación Mexicana de Futbol.

En la historia de sus enfrentamientos, la Selección Mexicana ha dominado los encuentros ante los paraguayos (X/@miseleccionmx) (X/@miseleccionmx)

Por el momento no hay horario definido para el partido, aunque se espera que se dé a conocer en las próximas semanas.

México no ha tenido que participar en las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf, por sus siglas en español) al ser una de las sedes anfitrionas. Por lo tanto, su preparación se lleva a cabo con partidos amistosos y torneos de su confederación como la Copa Oro 2025, la cual ganaron el pasado mes de julio al vencer en la final 1-2 a Estados Unidos.

Los dirigidos por Javier Aguirre recientemente disputaron dos encuentros amistosos en contra de Japón y Corea del Sur. En el primer encuentro, tanto japoneses como mexicanos no lograron generar jugadas claras de gol y al final de los 90 minutos terminaron sin anotaciones. Frente a Corea del Sur, México se puso al frente en el marcador con un gol de cabeza de Raúl Jiménez al minuto 22 y dominaron el encuentro durante la primera mitad, sin embargo, la selección asiática realizó algunas modificaciones y dieron la vuelta al marcador con goles de Son Heung-Min y Oh Hyeon-gyu.

La selección mexicana se fue al frente en busca del empate y en los minutos finales Santiago Giménez sacó un disparo al ángulo para poner el 2-2 definitivo.

Paraguay disputó los últimos dos partidos eliminatorios de Conmebol el pasado 4 y 9 de septiembre con el objetivo de asegurar su pase al mundial. En casa enfrentaron a Ecuador, tras disputarse los 90 minutos terminaron sin anotaciones, pero la combinación de resultados le dio el pase directo al Mundial 2026 a la selección paraguaya.

Los dirigidos por Gustavo Alfaro viajaron a Perú en la última fecha con el pase en sus manos. A pesar de la clasificación, los jugadores no se relajaron y salieron al campo en busca de la victoria. Al minuto 78’, Matías Galarza le dio el triunfo a los paraguayos.

Probables alineaciones de México vs. Paraguay

Al ser un partido avalado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en francés), las dos selecciones tendrán la posibilidad de contar con los jugadores de las ligas extranjeras. Por lo tanto, Javier Aguirre, técnico de México, y Gustavo Alfaro, seleccionador paraguayo, tendrán la posibilidad de convocar a sus mejores jugadores.

Javier Aguirre, director técnico de la selección mexicana, aún tiene tiempo para presentar a sus jugadores convocados para enfrentar a Paraguay (X/@FMF) (X/@FMF)

Por ahora, los dos técnicos tienen tiempo para pensar en la convocatoria para dichos encuentros, pero se espera que sean los elementos que han sido parte de los últimos partidos de ambas selecciones.

En su último partido, salieron con los siguientes jugadores:

México : Raúl Rangel, Johan Vázquez, José Purata, Rodrigo Huescas, Mateo Chávez, Erick Sánchez, Erick Lira, Marcel Ruiz, Germán Berterame, Raúl Jiménez, Hirving Lozano.

: Raúl Rangel, Johan Vázquez, José Purata, Rodrigo Huescas, Mateo Chávez, Erick Sánchez, Erick Lira, Marcel Ruiz, Germán Berterame, Raúl Jiménez, Hirving Lozano. Paraguay: Orlando Gill, Gustavo Velásquez, Gustavo Gómez, Omar Aldrete, Agustín Sández, Damián Bobadilla, Diego Gómez, Ángel Romero, Ramón Sosa, Ronaldo Martínez, Antonio Sanabria.

Historial de partidos entre México y Paraguay

Las dos selecciones se han enfrentado en 21 ocasiones, con un historial a favor de la selección mexicana con 11 victorias, en comparación de las cinco de la escuadra paraguaya, de acuerdo con Marca.

México perdió 1-0 en el último amistoso en contra de Paraguay (X/@FMF) (X/@FMF)

El último antecedente entre ambos se dio el pasado 31 de agosto de 2022, en un partido amistoso disputado en el Mercedes-Benz Stadium. “La Albirroja” se llevó el triunfo a casa gracias a un gol de Derlis González al minuto 50’.