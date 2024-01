escuchar

Desde hace unos días, la muerte de Alec Musser ha causado gran conmoción entre todos sus seres queridos y seguidores, pues el actor llevaba una vida muy sana. El artista de Hollywood logró formar parte de grandes películas y series, como Son como niños (Grown Ups), entre otras. En esta nota, conoce más detalles sobre el fallecimiento del actor estadounidense.

El 12 de enero de 2024, el actor Alec Musser falleció a los 50 años en su propia casa ubicada en Del Mar, California, según reveló su pareja a través de un comunicado que fue publicado en redes sociales. No obstante, hasta la fecha no hay información exacta sobre cuáles fueron las causas exactas de su muerte.

Falleció a los 50 años Alec Musser (Fuente: Instagram/@alecmusser)

Asimismo, la prometida de Musser, Paige Press, no dejó pasar el momento para escribir unas sentidas palabras en su Instagram y así despedirse de él. “Descansa en paz, amor de mi vida. Nunca dejaré de quererte. Tengo el corazón roto. Hoy es el peor día de mi vida. Éramos tan felices. Fuiste el mejor prometido que podría haber pedido”, escribió.

Quién era Alec Musser

Alec Musser fue un actor y modelo fitness que nació en Estados Unidos. Él logró alcanzar la fama en el medio televisivo debido a sus apariciones en programas como Wanna Be a Soap Star y All my children. Aunque, compartir trabajo con Adam Sandler en la película Son como niños lo llevó a la cima de su carrera.

Además, Musser era muy activo en sus redes sociales, pues publicaba acerca de su vida diaria, incluso realizaba deportes y contaba con una plataforma especial en la que enseñaba parte de su rutina.

El actor estadounidense Alec Musser tenía 50 años Instagram/@alecmusser

Cabe mencionar que, cuatro días antes de su fallecimiento, el actor estadounidense realizó una última publicación en su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen en la que se mostraba su silueta en plena práctica de surf sobre el océano Pacífico. A pesar de que hace tiempo ya no participaba de algún proyecto en Hollywood, aún contaba con un gran número de fanáticos en la plataforma social.

Lo que dijo Adam Sandler acerca de la muerte de Alec Musser

Adam Sandler, actor y comediante que compartió escenas en Son como niños, se mostró muy conmocionado ante esta triste noticia mediante su Instagram. Sandler decidió publicar una fotografía de Alec Musser cuando se encontraban filmado en mencionada película anteriormente y la acompañó con una descripción muy conmovedora.

A través de sus redes sociales, el actor Adam Sandler le dedicó un mensaje a Alec Musser Instagram/@adamsandler

“Yo amaba a este chico. No puedo creer que se haya ido. Un hombre maravilloso, divertido, buen hombre. Estoy pensando en la familia de Alec Musser y les envío todo mi amor. Un verdadero amor de persona”, escribió la estrella de cine.

Las series y películas de las que participó Alec Musser

Según la plataforma IMDb, estas son las series y películas en las que participó Alec Musser:

2012. Desperate Housewives, como Friedrich.

como Friedrich. 2010. Grown Ups, como un joven del parque acuático.

como un joven del parque acuático. 2010. The Phantom Executioner, como Nathan Reeves.

como Nathan Reeves. 2009. Road to the Altar , como un camarógrafo.

, como un camarógrafo. 2009. Rita Rocks, como un plomero.

como un plomero. 2005. All My Children, como Del Henry.

