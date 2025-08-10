El actor que interpretó a Superman en los años 90 y hoy se unió al ICE: “Sentí que era importante”

El actor estadounidense Dean Cain, que interpretó al hombre de acero en la serie de televisión Lois and Clark: The New Adventures of Superman, reveló que se unió al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés). El cineasta alentó a sus seguidores a hacer lo mismo. “Si quieren ayudar a salvar Estados Unidos, el ICE está arrestando a lo peor”, afirmó.

Superman contra migrantes ilegales: Dean Cain se unió al ICE

Cain, de 59 años, compartió el pasado 5 de agosto un video en sus redes donde contó que se había unido al ICE. “Para quienes no lo sepan, soy agente del orden público, además de cineasta, sentí que era importante unirme a nuestros agentes para ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses, no solo para hablar de ello”, comenzó diciendo.

El actor de Superman alentó a sus seguidores a que también se unan a la agencia migratoria. “Si quieren ayudar a salvar a Estados Unidos, el ICE está arrestando a los peores de los peores y sacándolos de las calles”, aseguró.

Y destacó: “Desde que el presidente Trump asumió el cargo, ICE ha arrestado a cientos de miles de delincuentes, incluidos terroristas, violadores, asesinos, pedófilos, pandilleros de la MS-13, narcotraficantes, entre otros. Personas muy peligrosas que ya no están en las calles”. “Me gusta. Voté por eso”, añadió.

Su anuncio llega en medio de una convocatoria de la administración Trump para sumar miembros a la agencia. La semana pasada, el gobierno federal lanzó un programa con grandes incentivos, como una bonificación por firmar de US$50.000 y prestaciones jubilatorias, para que más estadounidenses sean parte.

En un comunicado, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señaló: “Su país los llama a servir en ICE. Necesitamos hombres y mujeres dedicados para expulsar a los peores criminales de nuestro país. Este es un momento decisivo en la historia de nuestra nación. Sus habilidades, su experiencia y su valentía nunca han sido más esenciales. Juntos, debemos defender la patria”.

Al respecto, Cain señaló en su video que las personas que se inscriban para ser parte recibirán “grandes beneficios” y podrán empezar a trabajar de inmediato.

Cuestionamientos por el rango de edad y la rápida modificación del DHS

Cain recibió varios cuestionamientos en redes sociales por no cumplir con el rango de edad para ser parte del ICE.

El usuario @BillHillyFarmer le apuntó: “Desafortunadamente, no puedes unirte a ICE si tienes más de 37 años, incluso si eres un agente del orden público estatal con licencia completa. A partir de ahora, no tienen exenciones a menos que hayas sido previamente un agente del orden público federal”. En respuesta, el actor le dijo: “Quizás podamos cambiar eso…”.

Llamativamente, este miércoles 6 de agosto la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, anunció que el gobierno eliminó el límite etario para unirse a la agencia migratoria. “Hemos escuchado alto y claro al pueblo estadounidense”, sostuvo en su cuenta de X.

Al conocer que ya no hay rango, uno de los usuarios comentó. “Wow, eso fue rápido”, ante lo que otro ironizó: “¡Creo que tiene algunos poderes de Superman después de todo!“.