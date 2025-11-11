El camino a la fama de Angélica Vale: la mexicana que emigró a Estados Unidos y tiene una estrella en Hollywood

Son muchos los artistas latinos que migran a Estados Unidos en busca de alcanzar el éxito en Hollywood. La actriz de Televisa, Angélica Vale logró alcanzar el éxito al migrar, luego de una larga trayectoria y un camino con desafíos importantes en distintos niveles y ámbitos.

El camino a la fama de Angélica Vale, de México a Hollywood

Angélica Vale Hartman, es hija de la primera actriz Angélica María y el también actor Raúl Vale. Nació el 11 de noviembre de 1975 en la Ciudad de México y destacó desde muy pequeña como actriz, para luego convertirse en escritora, comediante y cantante.

La actriz Angélica Vale migró a EE.UU. hace casi dos décadas (Facebook/Angélica Vale)

Actualmente, cuenta con más de dos décadas de trayectoria y algunos de sus papeles más importantes son en producciones de Televisa como Lazos de amor, Amigas y rivales y La fea más bella, según People. En el 11 de febrero de 2011 se casó con Otto Padrón y formaron una familia con dos hijos.

Vale migró al país norteamericano desde el 2006 y, tras una década de vivir en EE.UU., recibió la ciudadanía norteamericana para votar en las elecciones de 2016, de acuerdo con Los Angeles Times.

Angélica Vale junto a su madre Angélica María (Facebook/Angélica Vale)

Los primeros cinco años en territorio estadounidense, la famosa vivió en Miami, después se mudó a Florida en busca de nuevas oportunidades laborales, aunque también reveló que, como latina, se ha sentido discriminada.

Sin embargo, los esfuerzos y la trayectoria de la famosa dio sus frutos cuando en 2022 se le otorgó una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, cuya develación fue muy emotiva.

Así fue como Angélica Vale develó su estrella en el Paseo de la Fama

La estrella de Angélica Vale fue develada en una emotiva ceremonia en California donde se dieron cita los amigos más famosos de la estrella de telenovelas.

El reconocimiento se encuentra en ubicado en el 7060 de Hollywood Boulevard, muy cerca de donde está la insignia de su madre, Angélica María, y del cantante Pepe Aguilar, según Los Angeles Times.

Angélica Vale en la develación de su estrella del Paseo de la Fama en Hollywood (LA Times/Armando García)

En la ceremonia estuvieron presentes los dos famosos mencionados, además de estrellas como Jaime Camil, Kate del Castillo, Johnny Lozada, grupo Matute, Adamari López, Omar Chaparro y otros personajes cercanos a la actriz.

Desde 2022, la estrella número 2739 del Paseo de la Fama le pertenece a Vale, quien dedicó esta insignia a México, su país de origen, así como a Los Ángeles, por ser la “ciudad que le abrió las puertas”.

En su discurso, la famosa también confesó al público que siempre soñó con tener su propia estrella en Hollywood, aunque era algo que le parecía lejano, ya que ella era una actriz de telenovelas.

Fue la primera actriz Angélica María quien recordó que su hija, desde que tenía cinco años de edad, mostró talento e interés en el mundo del espectáculo, ya que la acompañaba a los ensayos de sus obras y se sabía todos los diálogos, por lo que su carrera comenzó desde que era muy pequeña.

Las actuaciones que llevaron a la fama a Angélica Vale

La actriz se hizo famosa por sus apariciones en telenovelas de Televisa, de acuerdo con el Canal de las Estrellas. Algunas producciones como La fea más bella, una adaptación de Yo soy Betty la fea (RCN Televisión), en la que interpretó al personaje principal.

Angélica Vale es actriz de telenovelas y de doblaje (Facebook/Angélica Vale)

También destacó por su papel en Amigas y rivales, producción en la que dio vida al personaje de Wendy Nayeli Pérez y compartió pantalla con actrices como Ludwika Paleta, Adamari López y Michelle Vieth.

Mientras que en Soñadoras tuvo el papel de Julieta, donde fue una de las protagonistas. Además, la famosa también ha destacado como actriz de doblaje para películas como Coco, la cinta de Disney Pixar que ganó el Premio Oscar a Mejor Película de Animación en 2018, según Sensa Cine.