En Nueva York: los documentos que todo migrante debe tener a mano si viaja en auto y quiere evitar al ICE

Los migrantes que transitan las carreteras de Nueva York en auto pueden encontrarse controles de tránsito rutinarios. Para evitar una derivación a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), es recomendable que cuenten con una serie de documentos a mano durante el viaje.

Documentos necesarios para viajar por Nueva York: qué requieren presentar los migrantes

El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV, por sus siglas en inglés) indica que los conductores deben presentar su licencia de manejo, identificación estándar, una Real ID o una licencia de conducir mejorada, para probar su identidad y su permiso de tránsito.

En tanto, los migrantes no ciudadanos pueden mostrar una licencia de conducir válida de otro país o el permiso junto a su prueba de estatus legal en Estados Unidos y evitar complicaciones con el ICE.

(Archivo) La ley de Nueva York permite a los inmigrantes indocumentados tramitar su licencia de conducir en el DMV Foto Facebook New York State Department of Motor Vehicles

Durante un control de tránsito en Nueva York, el organismo señaló la exigencia de que todo conductor demuestre su identidad y el permiso de conducción, además de que los migrantes deben aportar evidencias de su presencia legal en el país. De lo contrario, puede conllevar multas, detenciones y riesgos migratorios.

Además, la entidad estatal también exige la obligatoriedad de un seguro de automóvil.

La documentación clave que necesitan los migrantes para evitar problemas con el ICE en Nueva York

La abogada de inmigración Rocío Becerril destacó a Telemundo las pruebas que los migrantes pueden presentar ante el ICE para evitar complicaciones sobre su situación en EE.UU. Para certificar la presencia legal ante un oficial federal, algunos documentos principales para tener a mano son:

La tarjeta de residencia permanente o green card.

La aprobación de asilo.

Parole humanitario.

Los recibos de aprobación de la Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

El recibo de aceptación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

Un permiso de trabajo.

La visa de estudiante o de turista.

Los conductores migrantes pueden probar su estatus legal o estadía en el país ante el ICE con una serie de documentos CHARLY TRIBALLEAU� - AFP�

Qué migrantes pueden solicitar la licencia de conducir en el estado de Nueva York

En el estado, los extranjeros que no posean estatus legal pueden tramitar el permiso de manejo desde 2019, aunque tienen que presentar evidencias de identificación y de residencia en el territorio. Todos los mayores de 16 años, independientemente de su situación migratoria, pueden solicitar la licencia de conducir estándar en Nueva York, no comercial o el permiso de aprendizaje.

(Archivo) Los migrantes pueden solicitar la licencia de conducir en Nueva York New York State Department of Motor Vehicles

Para la petición, los migrantes tienen que aportar una prueba de su fecha de nacimiento, una evidencia de residencia y documentos que comprueben su identidad y alcancen un total de seis puntos (con base en una medición del DMV estatal). Estos, que deben estar vigentes, son:

Identificación consular: cuatro puntos.

Pasaporte extranjero: cuatro puntos.

Licencia de conducir extranjera: cuatro puntos.

IDNYC (tarjeta de identificación oficial de la ciudad de Nueva York): un punto.

Expediente escolar o boletín de calificaciones extranjero: un punto o dos puntos si posee una fotografía.

Documentos tributarios: un punto.

Los peticionarios tienen que presentar la documentación original ante una oficina del DMV. Si se trata de la primera vez, se debe superar una prueba de conocimientos previa y otra de conducción.