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Noticias de Texas hoy, en vivo: últimas actualizaciones del lunes 4 de mayo
Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado de la Estrella Solitaria: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
El pronóstico del tiempo para hoy en Houston, Austin y Dallas
El National Weather Service emitió un pronóstico para este lunes en Texas con condiciones de pleno sol y temperaturas elevadas.
- Dallas: se espera un día mayormente soleado con una temperatura máxima de 28°C (83°F). Lo más destacado serán los vientos del sur de 24 km/h (15 mph), con ráfagas que podrían llegar a los 48 km/h (30 mph). Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado y la mínima se ubicará en 22°C (71°F).
- Austin: la capital de Texas tendrá una jornada soleada y será la más calurosa, con una máxima de 29°C (85°F). Se prevén ráfagas de viento de hasta 40 km/h (25 mph) durante el día. Hacia la noche, aumentará la nubosidad y la temperatura descenderá hasta los 21°C (70°F).
- Houston: el cielo estará despejado con una máxima de 28°C (82°F). Los vientos soplarán desde el sur con ráfagas de hasta 32 km/h (20 mph). Para la noche, se anticipan nubes en aumento y una mínima de 21°C (70°F), manteniendo vientos constantes de entre 16 y 24 km/h (10 a 15 mph).
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