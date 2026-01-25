El caso del venezolano que estuvo a punto de ingresar al Salón de la Fama de la MLB y podría quedar afuera para siempre

El exjugador venezolano Omar Vizquel se dirigía a inmortalizarse en el Salón de la Fama de la MLB, pero las controversias extradeportivas podrían llevarlo al olvido. El famoso ha sufrido un grave desplome que lo deja muy lejos de hacer historia como latino en las Grandes Ligas.

El venezolano que estuvo a punto de entrar al Salón de la Fama

Omar Vizquel estuvo a punto de llegar al Salón de la Fama de Cooperstown, ya que en su tercer año alcanzó el 52,6% de los votos, y en 2020 se perfilaba para inmortalizarse entre las grandes estrellas del béisbol, según Swing Completo.

Omar Vizquel se aleja del salón de la fama debido a sus controversias personales (MLB)

Históricamente, los jugadores que superaban el 50% en sus primeros años solían recibir la placa de bronce eventualmente, porque subían al 75% que exige el sistema de votación de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA, por sus siglas en inglés) para la glorificación.

Pero Vizquel rompió esta tendencia de forma negativa, ya que el famoso experimenta un declive estadístico en cuanto a aprobación, debido a los reportes de incidentes extradeportivos y controversias.

Aunque hace seis años parecía marchar con paso firme hacia el Salón de la Fama, en 2024 los votos pasaron de poco más del 50% a solo 17,7%, cifra que se mantuvo en 2025 y que para 2026 ya es irreversible, según las proyecciones.

Por qué Omar Vizquel podría pasar al olvido en la MLB

Sus caídas en aprobación, que lo dejarían afuera del Salón de la Fama de la MLB, no son consecuencia de sus estadísticas, sino que se atribuyen a sus escándalos personales que comenzaron a salir a la luz en 2020.

El venezolano Omar Vizquel fue acusado de violencia doméstica y acoso sexual (MLB)

En primer lugar, las acusaciones de violencia doméstica por parte de su exesposa Blanca García, quien reveló haber sido agredida por el ex torpedero, de acuerdo con ESPN.

En su momento, Vizquel fue cuestionado sobre las acusaciones, y aseguró que solo se trataba de un proceso de divorcio: “No tengo nada que decir… se dicen muchas cosas sobre lo que supuestamente sucede a puerta cerrada… Yo tampoco tengo nada que decir al respecto. Es solo un divorcio”, declaró.

Un año después, circuló la noticia de una demanda civil por presunto acoso sexual en contra de un joven, esto mientras Omar Vizquel administraba una filial de ligas menores de los Chicago White Sox, de acuerdo con ESPN.

La tendencia de votaciones indica que Omar Vizquel no llegará al Salón de la Fama de las Grandes Ligas (MLB)

En la demanda se estipulaba que el presunto comportamiento agresivo se registró en diferentes ocasiones durante el 2019 en contra de un ‘bat boy’ de los Birmingham Barons, filial Doble-A de los White Sox. Este caso habría sido resuelto mediante un acuerdo extrajudicial en 2022.

Quién es Omar Vizquel y cuáles son sus logros en la MLB

Omar Vizquel es un exbeisbolista de 58 años y algunos de sus logros más destacados son los 11 Guantes de Oro de los que fue ganador, la segunda mayor cantidad para un campocorto en la historia de la MLB, solo superado por Ozzi Smith, según Latin Baseball.

Además, ostenta el récord de más partidos jugados como campocorto y el porcentaje de fildeo más alto de carrera para esta posición. Asimismo, suma tres Juegos de Estrellas para los que fue seleccionado en los años 1998, 1999 y 2002.

En sus reconocimientos destaca que es Miembro del Salón de la Fama de los Cleveland Guardians desde el 2014 y también se encuentra dentro del Salón de la Fama del béisbol en Venezuela, además de que se le adjudica haber ayudado a los Cleveland Indians a ganar seis títulos divisionales y dos banderines de la Liga Americana en la década de 1990.