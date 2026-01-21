Super Bowl vs. Mundial 2026: cuál es el evento deportivo más costoso para los aficionados en EE.UU.

En 2026, Estados Unidos será anfitrión del evento deportivo más importante del fútbol internacional, ya que diferentes ciudades norteamericanas albergarán partidos del Mundial 2026. Además, como cada año, en febrero se celebra el Super Bowl, que también destaca por su capacidad lucrativa para el país. Y en medio de las promociones, muchas personas se preguntan qué evento le costará más a los aficionados del deporte.

Super Bowl vs. Mundial 2026: cuál de los dos es más caro para los fanáticos

Los precios de acceso al Super Bowl LX, lo colocan como uno de los eventos deportivos más lucrativos de todo el mundo, comparable con la gran final del Mundial 2026 de la FIFA, de acuerdo con CNN.

El Super Bowl LX es uno de los eventos deportivos más lucrativos en EE.UU. y el mundo (ARCHIVO-Foto AP/Adam Hunger, Archivo) Adam Hunger - FR110666 AP

Las entradas para el Supertazón van desde los US$7200 la más económica, hasta los US$35 mil en compra directa con la NFL, aunque estos precios pueden cambiar de acuerdo con la oferta y la demanda de entradas, así como con los equipos que jugarán el partido, según On Location.

Por otra parte, la final de la Copa del Mundo 2026 que se celebrará en el MetLife Stadium de East Rutherford en Nueva Jersey, aplica una estrategia de precios dinámicos que hace que los costos puedan subir o bajar en diferentes fases.

Aunque las entradas aún no se encuentran disponibles, la FIFA informó que los precios de la final rondarían entre los US$1825 y los US$6730, de acuerdo con el asiento, aunque estos pueden modificarse y ser más costosos según los equipos que lleguen a la final.

Esto quiere decir que, por el momento, el Super Bowl LX es el evento deportivo más costoso que tendrá Estados Unidos en 2026, lo que hace que conserve su reputación de la fiesta deportiva más lucrativa del país norteamericano y del mundo.

Fecha, sedes y lo que hay que saber del Super Bowl y el Mundial 2026

El Super Bowl LX se llevará a cabo el próximo domingo 8 de febrero a partir de las 18.30 hs (tiempo del Este) en el Levi’s Stadium de Santa Clara. En el show de medio tiempo, Bad Bunny será el protagonista, aunque los equipos que se enfrentarán aún están por definirse.

El Super Bowl se celebrará el próximo domingo 8 de febrero, con los contrincantes aún por definirse (ARCHIVO-AP Foto/Doug Benc) Doug Benc - AP

Además del artista latino, también se presentará Green Day, así como Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones, que darán la nota en la previa antes de la primera patada del juego. El partido de la NFL se transmitirá en vivo por NBC y en streaming a través de Peacock, según Telemundo.

Por otra parte, el Mundial 2026 es una fiesta deportiva que transcurrirá durante varias semanas en diferentes sedes de los países de México, Canadá y Estados Unidos.

De acuerdo con la FIFA, se jugarán 104 partidos y esta será la primera vez en la historia de la Copa del Mundo en donde participen 48 selecciones y las sedes sean en tres países coanfitriones.

La Copa del Mundo 2026 se jugará por primera vez en tres países diferentes y con 48 selecciones participantes (ARCHIVO-AP Foto/Chris Carlson) Chris Carlson - AP

El torneo arrancará con el partido inaugural el 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México con el partido de la Selección Mexicana en contra de Sudáfrica.

Un segundo encuentro se llevará a cabo ese mismo día entre Estados Unidos y Paraguay, con sede en el Estadio de Los Ángeles, California.

Mientras que la gran final se jugará en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey el domingo 19 de julio. En este encuentro se definirá al próximo campeón que se lleve la Copa del Mundo a casa.

Respecto de las ciudades que serán sedes del Mundial 2026, la FIFA detalla:

Canadá: Toronto y Vancouver.

México: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

EE.UU.: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami Gardens, Nueva York/Nueva Jersey (East Rutherford), Filadelfia, San Francisco - Área de la Bahía (Santa Clara) y Seattle.