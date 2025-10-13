El cachetazo del manager de los Dodgers contra Shohei Ohtani que enciende a Los Angeles: “Así no ganaremos”

Los Angeles Dodgers jugarán este lunes la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS, por sus siglas en inglés) por segundo año consecutivo, esta vez frente a Milwaukee Brewers. Sin embargo, el manager del equipo, Dave Roberts, criticó a su máxima figura, Shohei Ohtani, por una mala actuación ofensiva en la Serie Divisional de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés).

Dave Roberts critica a Shohei Ohtani tras su bajo rendimiento en playoffs

A pesar de dejar en el camino en cuatro partidos a los Philadelphia Phillies, el pelotero japonés aportó muy poco durante toda la ronda. Ohtani apenas conectó un hit en 18 turnos al bate, dejó un promedio de bateo de .056 con nueve ponches y dos boletos negociados.

El japonés Shohei Ohtani fue apuntado por su entrenador debido a su baja producción Gene J. Puskar - AP

Ante esta situación, Roberts apuntó contra su rendimiento: “No vamos a ganar la Serie Mundial con ese tipo de actuaciones”. La pobre participación del japonés fue atribuida por su entrenador a “los problemas de decisión de Ohtani con el swing” y que estos se “convirtieron en malos hábitos”, de acuerdo a lo consignado por The New York Times.

El japonés atribuyó muchos de sus problemas al número de lanzadores zurdos que enfrentó y cómo ejecutaron su plan. Tres de los cuatro abridores y los cuatro lanzadores principales de la ronda, usaron la mano izquierda.

La autocrítica del entrenador Dave Roberts

Pese a los cuestionamientos, el entrenador también realizó autocrítica y analizó la actuación colectiva: “Probablemente, está tratando de conservar energía, no de entrar en turnos al bate. No ha sido bueno cuando ha lanzado. Creo que eso es parte del problema. Tenemos que analizar esto y elaborar un mejor plan de juego”.

Finalmente, Roberts destacó que “sea cual sea” el oponente, aplicarán el mismo plan de juego contra su principal arma ofensiva. “Espero que pueda reflexionar un poco sobre esa serie. Y sobre lo agresivo que fue fuera de la zona de strike, pasivo en la zona; solo necesita mejorar su calidad al bate”, concluyó.

Cuándo vuelve a jugar Los Angeles Dodgers y cómo verlo en EE.UU.

La NLCS comenzará este lunes 13 de octubre con dos de los equipos más dominantes de la temporada frente a frente: Los Angeles Dodgers y Milwaukee Brewers. Esta temporada regular, se enfrentaron seis veces: todas victorias de los Cerveceros.

Los Angeles Dodgers avanzaron en la Serie Divisional al barrer a los Phillies

El primer partido comenzará el lunes a las 8:08 p.m. (hora local) y será transmitido por TBS, el canal encargado de emitir los playoffs de la Liga Nacional. Por otro lado, la Serie Mundial 2025 se transmitirá exclusivamente por Fox, según recopiló El Diario NY.

El cronograma de partidos de la NLCS será el siguiente:

Juego 1: lunes 13 de octubre — 8:08 p.m. ET en Milwaukee.

Juego 2: martes 14 de octubre — 8:08 p.m. ET en Milwaukee.

Juego 3: jueves 16 de octubre — 6:08 p.m. ET en Los Ángeles.

Juego 4: viernes 17 de octubre — 8:38 p.m. ET en Los Ángeles.

Juego 5: sábado 18 de octubre — 8:08 p.m. ET en Los Ángeles.

Juego 6: lunes 20 de octubre — 5:08 p.m. ET en Milwaukee.

Juego 7: martes 21 de octubre — 8:08 p.m. ET en Milwaukee.

Los Cerveceros de Milwaukee ganaron todos los duelos de temporada regular frente a los Dodgers de Los Angeles Mark J. Terrill - AP

El ganador de esta ronda obtendrá el boleto para la Serie Mundial del 2025 frente al ganador de la Liga Americana entre los Toronto Blue Jays y los Seattle Mariners. El clásico de otoño comenzará el viernes 24 de octubre y, si se requiere el máximo de partidos, concluirá el sábado 1 de noviembre.