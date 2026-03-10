El millonario contrato de un estelar venezolano que podría causar un terremoto en las Grandes Ligas en pleno WBC

El béisbol de las Grandes Ligas vive horas de tensión y expectativa no solo por el desarrollo del Clásico Mundial de Béisbol 2026, sino por el futuro financiero de una de sus figuras más rutilantes. Ronald Acuña Jr., el estelar jardinero venezolano, concentra las miradas en el loanDepot park de Miami mientras los rumores sobre un contrato histórico recorren los pasillos de las organizaciones.

Ronald Acuña Jr.: Un estelar que brilla en la MLB

El pelotero, pieza clave de la Vinotinto en el Grupo D, encara una etapa definitoria donde su rendimiento deportivo presiona de manera directa a los Atlanta Braves.

La historia reciente marca un punto de inflexión. En 2019, Acuña Jr. firmó una extensión de ocho años por 100 millones de dólares. Ese pacto, que parecía un acierto para la franquicia de Atlanta, hoy luce insuficiente ante el aporte real del jugador.

Matt Olson, izquierda, y Ronald Acuña Jr., de los Bravos de Atlanta, celebran después de anotar con un doble productor de tres carreras de Austin Riley durante la octava entrada del juego contra los Reales de Kansas City, el lunes 28 de julio de 2025, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Charlie Riedel) Charlie Riedel - AP

Con el título de MVP de la Liga Nacional obtenido en 2023 y cinco selecciones al All-Star, el venezolano promedia un salario anual de 12,5 millones de dólares, cifra que contrasta con los valores actuales del mercado para atletas de su jerarquía.

El contrato actual incluye opciones de club para 2026, 2027 y 2028 por 17 millones de dólares en cada temporada. Los especialistas del negocio deportivo proponen ahora una megarenovación. El cálculo apunta a un vínculo de 10 años por un valor total de 500 millones de dólares.

Un contrato a la par de los grandes referentes del béisbol

Este movimiento busca equiparar su remuneración con la de otros referentes del circuito, como Juan Soto o Vladimir Guerrero Jr., quienes establecieron nuevos estándares económicos en la MLB. La organización de Atlanta, conocida por su cautela en el manejo de contratos topes, afronta ahora el dilema de blindar a su estrella o exponerse a una salida traumática.

La postura del jugador resulta clara. “Acuña Jr. expresó deseo de quedarse en Atlanta hasta el retiro, donde su familia está asentada”, señala el reporte de Swing Completo, un medio especializado en béisbol.

Venezuela's Ronald Acuña Jr. hits a double to center field during the first inning of a World Baseball Classic game against the Netherlands, Friday, March 6, 2026, in Miami. (AP Photo/Marta Lavandier)� Marta Lavandier� - AP�

A pesar del interés por permanecer en su equipo actual, la presión financiera obliga a ambas partes a negociar pronto. Atlanta obtuvo ventajas competitivas con aquel acuerdo precoz, pero la realidad actual del mercado exige ajustes urgentes para evitar un conflicto de intereses. El valor mediático y deportivo del venezolano lo sitúa en una posición de poder inédita.

Acuña Jr. a pleno en el Clásico Mundial de Béisbol

Mientras estas discusiones ocurren en los escritorios, Acuña Jr. cumple en el terreno. Su presencia en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 eleva el perfil de la selección venezolana, que busca avanzar en una fase de grupos altamente competitiva.

El despliegue del jardinero en el torneo refuerza la percepción de que su aporte excede cualquier valor numérico previo. La combinación entre el brillo de la competencia internacional y el potencial terremoto económico en los despachos define el presente de uno de los mejores peloteros del planeta.

El desenlace de esta negociación marcará, sin duda, un antes y un después en las finanzas de las Grandes Ligas tras el cierre del certamen mundialista.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA