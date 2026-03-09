¿Se calienta el escenario en Miami?: la advertencia de Albert Pujols en la previa vs. Venezuela por el liderato del WBC

Tras el buen comienzo en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 para República Dominicana, el manager Albert Pujols dio una advertencia con respecto al enfoque de su equipo. De cara al cruce del miércoles con Venezuela en Miami, anticipó que la prioridad es ganar los partidos y no enfocarse en la diferencia de carreras. Además, explicó también por qué no suele demostrar emociones durante los encuentros.

Albert Pujols advirtió que la prioridad de República Dominicana es ganar en el WBC

Gracias a sus victorias por 12-3 ante Nicaragua y 12-1 ante Países Bajos, el conjunto dominicano es líder en las posiciones del Grupo D del World Baseball Classic, que se disputa en Miami.

del World Baseball Classic, que se disputa en Miami. En ambas ocasiones, el equipo hizo notar su diferencia de nivel y por qué es uno de los candidatos al título.

República Dominicana ganó sus dos primeros partidos en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 Rebecca Blackwell� - AP�

Sin embargo, en conferencia de prensa, Pujols se mostró sereno y destacó que la prioridad de su escuadra es ganar, sin darle tanta importancia a una abultada diferencia en el marcador.

"Lo importante es la victoria, sin importar el resultado“, destacó el entrenador de República Dominicana en la última conferencia, según El Nacional.

De la misma manera y por la seguidilla de partidos que plantea el calendario del Clásico Mundial, aseguró que el plantel debe mantener la concentración en cada día para evitar traspiés que puedan significar una eliminación: "En un torneo corto hay que enfocarse en cada pitcheo, jugar buena defensa y completar los movimientos que hay que hacer“.

República Dominicana enfrentará a Venezuela por la cuarta fecha del WBC 2026 Rebecca Blackwell� - AP�

Por qué Albert Pujols evita mostrar emociones en el WBC

También en conferencia de prensa, Pujols habló sobre su forma de vivir los partidos en el WBC. “Es difícil que ustedes vean muchas emociones de mi parte”, respondió ante una pregunta.

En esa misma línea, señaló que esa actitud se debe a una cuestión de “respetar al equipo contrario”: “Hasta que no logres el objetivo que es ganar, tienes que mantenerte”.

Además, destacó la centralidad de los jugadores en los partidos y afirmó que él no es el centro del espectáculo deportivo. “El show es de los peloteros, no es mío”, manifestó Pujols.

#BéisbolListín | El manager del equipo dominicano, Albert Pujols, explicó que la razón por la que no muestra emociones durante los partidos. Dice que busca respetar el rival, además de que los protagonistas son los peloteros.#ClásicoMundial #WorldBaseballClassic #ListínDiario pic.twitter.com/wJFbNv4XE9 — LISTÍN DIARIO (@ListinDiario) March 8, 2026

Por último, el entrenador dejó en claro que República Dominicana busca ganar el Clásico Mundial de Béisbol: “Enfocado en nuestro objetivo, que es ganar el torneo”.

Miguel Herrera anticipó el cruce entre Venezuela y República Dominicana por el WBC

En entrevista con Listín Diario, Herrera, quien hoy forma parte del plantel venezolano, anticipó lo que será el partido entre ambos equipos. “Es una rivalidad muy sana y un juego que todos están esperando. Creo que es el juego del Clásico”, definió.

Además, tuvo elogios con Albert Pujols: “Es uno de esos amigos que te regala el beisbol, que te regala la pelota”.

Cuándo juegan República Dominicana y Venezuela por el Clásico Mundial de Béisbol

Antes de verse las caras, ambos equipos deben disputar sus partidos de la tercera jornada. Dominicana enfrentará este lunes a Israel, mientras que Venezuela se medirá ante Nicaragua.

Luego, el miércoles finalmente llegará el esperado encuentro, que se disputará desde las 20 hs (hora del Este). Allí, probablemente se defina al líder del Grupo D.