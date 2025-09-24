El millonario proyecto de Robert De Niro en el Caribe: así es el exclusivo resort y su relación con Lady Di

Robert De Niro ha demostrado ser un excelente actor, pero también un gran empresario hotelero. Actualmente, participa en la construcción de un exclusivo resort de US$250 millones, ubicado en una de las playas favoritas de Lady Di.

Cómo es el millonario resort de Robert De Niro

Con una inversión de US$250 millones, De Niro dará vida a un complejo turístico de lujo en la isla de Barbuda. El resort abrirá sus puertas a fines de 2026 y se llamará The Beach Club Barbuda, informó ABC.

El proyecto de Robert De Niro contará con 17 villas de lujo, acceso al mar, piscinas privadas, sala de cine y bodegas (Instagram/@nobubarbuda)

El complejo contará con 17 villas de lujo, algunas de más de 5382 pies cuadrados (500 metros cuadrados), acceso directo al mar, piscinas privadas, sala de cine y bodegas exclusivas.

Además, se pondrán a la venta residencias privadas desde US$12 millones, así como terrenos para quienes deseen construir sus propias mansiones frente al Caribe.

The Beach Club Barbuda busca ofrecer a otras figuras mediáticas la oportunidad de desconectarse de sus ajetreadas agendas. El proyecto está en manos de la firma Nobu Hospitality, fundada en 1994 por De Niro, el chef Nobu Matsuhisa y el productor Meir Teper.

La compañía cuenta con más de 60 restaurantes y 19 hoteles en todo el mundo, destacó The New York Times.

Se espera que el complejo esté listo a fines de 2026, en un destino paradisíaco del Caribe.

La relación del proyecto con Lady Di

El complejo estará situado en Princess Diana Beach, un paraje de arena blanca y aguas turquesas donde la princesa de Gales pasaba sus escapadas en los años noventa, destacó The Telegraph.

La princesa Diana visitó Barbuda muchas veces para sus vacaciones privadas (Instagram/@nobubarbuda)

Lady Di disfrutaba de la privacidad que le ofrecía el mítico K Club, donde se alojaba lejos de la presión mediática. Años más tarde, la playa recibió el nombre de Playa de la Princesa Diana en su honor.

La princesa fue fotografiada junto a la piscina del complejo turístico, lo que inmortalizó uno de sus lugares favoritos. Ese tramo prístino de arena blanca y rosa era el sitio perfecto para mantenerse alejada de los paparazzi.

Con esta apuesta, Robert De Niro coloca a Barbuda en el mapa de los destinos internacionales de lujo, al unir la historia de Lady Di con su propio legado como actor y empresario visionario, según ABC.

La atracción de Robert De Niro con la isla

La isla cautivó a De Niro hace 30 años. “Un día llegué en barco desde Antigua a almorzar y ni siquiera sabía qué era la isla, pero nunca olvidé la playa. Era simplemente hermosa. Pensé que, si alguna vez hacía un resort, este podría ser el lugar indicado”, declaró a The Telegraph.

La isla Barbuda destaca por su arena blanca y aguas turquesas (Instagram/@nobubarbuda)

En 2014 arrendó el terreno del K Club, de 398 acres (161 hectáreas), junto a su socio James Packer. Allí renovó una cabaña para su propio uso cuando visitaba la isla.

Sin embargo, el huracán Irma la destruyó en 2017. Aunque el actor la reconstruyó, ha decidido derribarla para dar paso a una nueva residencia familiar.

De Niro enfrenta problemas con su nuevo resort por el impacto ambiental

El proyecto hotelero del actor enfrenta inconvenientes, ya que varias asociaciones locales han expresado su preocupación por el impacto ambiental y por el riesgo de desplazar tierras comunales, informó The New York Times.

Tras las críticas, De Niro asegura que el resort será respetuoso con el entorno: los edificios no tendrán más de un piso y estarán integrados a la vegetación diseñada por el prestigioso paisajista Raymond Jungles.

Las comunidades locales también han protestado ante los planes de Robert De Niro, lo acusan de daño a la flora y fauna de la isla.

Con este proyecto, el protagonista del séptimo arte busca seguir con la expansión de sus negocios y ampliar su fortuna.