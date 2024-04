Elizabeth Gutiérrez se quebró al revelar detalles de su separación de William Levy: “Fue el amor de mi vida”

Escuchar

Elizabeth Gutiérrez, la actriz y modelo nacida en Los Ángeles, California, de padres mexicanos, confirmó su separación de William Levy. La pareja se unió hace 20 años y ha pasado por varios momentos de crisis familiar, entre rumores de infidelidad por parte del cubano. En 2023, se especuló con que el actor tenía un romance con su coprotagonista, Samadhi Zendejas.

Levy y Gutiérrez se conocieron en 2002 cuando participaron en el reality show Protagonistas de novelas. La pareja tuvo a su primer hijo en 2006, Christopher Alexander, quien aseguran es idéntico a su padre, como se aprecia en diversas fotografías compartidas en las redes sociales. Después de superar rumores de infidelidad y al menos una pausa en su relación, dieron la bienvenida a su hija Kailey, en marzo de 2010.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez tienn dos hijos: Christopher Alexander y Kailey Facebook Elizabeth Gutiérrez

Elizabeth Gutiérrez revela desde hace cuánto se separó de William Levy

En una entrevista para la revista HOLA!, en su edición de Estados Unidos, la actriz se sinceró con respecto a su matrimonio, y reveló entre lágrimas que actualmente no está junto a Levy. Al ser cuestionada acerca de qué fue lo que pasó, la modelo respondió: “Siempre aposté por mi relación, amé a William, creo que no es un secreto que fue el amor de mi vida”.

Gutiérrez añadió: “Actualmente no estamos juntos. Creo que por mi parte nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña que de 20 años que él conoció, lo que queremos en este momento creo que es diferente. Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor, y como siempre lo he dicho, estando conmigo o no, lo quiero ver feliz, me enamoré de su sonrisa, siempre lo quiero ver sonriendo”.

La estadounidense de ascendencia mexicana también explicó que finalmente fue la opción que tuvo que tomar debido a que hay cosas que no cambian. Aunque no aclaró si su determinación tiene relación con los rumores de infidelidad por parte de Levy, manifestó que en estos momentos deja que Dios escriba su historia. “Siento que en verdad en este momento estoy en medio del océano y estoy sobreviviendo”, agregó la modelo.

Con respecto al tiempo que lleva separada del cubano, Gutiérrez confirmó que se trata de un par de meses. La actriz también habló de cómo tomaron sus hijos la decisión: “Mis hijos están en paz, porque obviamente William es un excelente padre y el amor de ambos no les hace falta. Ellos están bien y van a estar bien, obviamente no era lo ideal, creo que para ninguno de nosotros, pero las cosas pasan y hay que seguir adelante”.

La modelo sumó que no desea dar detalles de qué fue lo que pasó, pero explicó que sus decisiones nunca se basaron en el exterior. ”Fueron basadas en lo que yo sé, en lo que sabemos los dos, y no era cuando la gente quería que yo tomara una decisión o no, nunca me deje llevar por nadie, ni siquiera mi familia, ni mis amistades, todo el mundo apostaba por nuestra familia”, dijo la actriz.

En sus 20 años de relación, Elizabeth Gutiérrez y William Levy han pasado por varias separaciones Facebook Elizabeth Gutiérrez

Elizabeth Gutiérrez se sincera sobre qué pasó con William Levy: “No pude dar más, di todo”

Gutiérrez indicó que ella fue la única que decidió cuándo separarse, “por eso creo que tal vez me ven en paz, feliz, porque sé que no pude dar más, di todo”. Sin embargo, aclaró que no se refería a que el error viniera por parte del cubano. “Una relación es de dos, obviamente, y estoy segura que él también tiene su historia y es respetable. Simplemente, estoy contando desde mi punto de vista lo que yo siento, lo que siento que yo di”, precisó.

Ante la pregunta, ¿qué era eso que estabas esperando por parte de él y que nunca recibiste?, Gutiérrez respondió: “Creo que una relación es basada en amor y respeto. Y cuando una de las dos falla, entonces ahí es que estamos mal”.

En noviembre de 2023, luego de los rumores de un romance de su esposo con la mexicana Samadhi Zendejas, con quien el actor protagonizó la serie Vuelve a mí, la actriz viajó a España junto a su familia para pasar unas vacaciones. En ese mismo mes, Gutiérrez compartió una fotografía en la que se le ve abrazada de William Levy y etiquetó al cubano junto a un emoji de corazón.

