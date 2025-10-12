Es el gloss preferido de Hailey Bieber y cuesta US$20 en Rhode, pero Beauty Creations vende un “dupe” por US$7

La modelo y empresaria Hailey Bieber tiene su propia marca de productos de belleza y cuidado de la piel, llamada Rhode. Según contó en sus redes sociales, su gloss preferido es uno de su catálogo, que cuesta US$20. Sin embargo, aquellos fans a los que ese producto les resulta demasiado costoso, existe un dupe perfecto por solo US$7, que logra un acabado muy similar.

Cuál es el gloss preferido de Hailey Bieber

El influencer de belleza colombiano conocido como Juanito Rebell (@juanitorebell), compartió en sus redes sociales cuál es el dupe perfecto de la famosa tinta de labios de la marca creada por Hailey Bieber.

Rebell asegura que probó diversos productos de labios, pero ninguno había logrado brindar el color exacto, hasta ahora. En la grabación, compara la tinta de labios viral de Hailey con su versión más económica, y muestra que el color “es muy parecido”.

Este es el dupe perfecto del gloss de Hailey Bieber

Hailey Bieber lanzó en 2022 Rhode, su firma cosmética, y sus labiales alcanzaron rápidamente gran popularidad. La empresaria es su mejor publicidad, ya que utiliza los productos de la marca y logra que sus labios luzcan jugosos y con volumen, informó Hola!

Desde la página oficial de Rhode, el tinte labial de péptidos es una fórmula nutritiva con un toque de color que hidrata y revitaliza los labios, y deja un acabado brillante y ultraluminoso. Este producto se vende por US$20.

En el sitio web también se puede adquirir la colección completa, que incluye cuatro tonos por US$72. Entre los beneficios de este gloss, destacan:

Color transparente, pero modulable que se funde en los labios.

Retiene la humedad de inmediato.

Nutre, hidrata y repone los labios secos.

Deja los labios suaves como almohadas.

Suaviza las líneas finas y aporta volumen visible con el tiempo.

La modelo es la embajadora de su marca y muestra en sus redes rutinas de cuidado con sus productos (Instagram/@haileybieber)

Entre los ingredientes principales de este producto, la marca Rhode asegura que contiene:

Péptidos : cadenas cortas de aminoácidos que hidratan, suavizan y aportan volumen a los labios, además de reducir la apariencia de líneas finas.

: cadenas cortas de aminoácidos que hidratan, suavizan y aportan volumen a los labios, además de reducir la apariencia de líneas finas. Manteca de karité : emoliente nutritivo que hidrata y humecta con cinco ácidos grasos esenciales (ácido palmítico, ácido esteárico, ácido oleico, ácido linoleico y ácido araquídico).

: emoliente nutritivo que hidrata y humecta con cinco ácidos grasos esenciales (ácido palmítico, ácido esteárico, ácido oleico, ácido linoleico y ácido araquídico). Vitamina E: antioxidante que ayuda a proteger frente a los factores estresantes externos.

Por otra parte, el empaque de este gloss está fabricado con materiales reciclados posconsumo (PCR). El producto es vegano, libre de crueldad animal y sin gluten, y fue probado por dermatólogos.

Cuál es el dupe perfecto del gloss de Hailey Bieber que cuesta US$7

En redes sociales, muchas usuarias probaron un producto que promete ser el dupe perfecto del tinte labial de péptidos. Se trata del tinte de labios de la marca Beauty Creations, que cuesta solo US$7.

Según el sitio oficial de Beauty Creations, estos labiales hidratan, tiñen y aportan brillo. Es un tratamiento teñido modulable que nutre mientras agrega un toque de color y un aroma agradable.

Los labiales de Hailey pertenecen a su marca de cosméticos denominada Rhode (Captura/Rhode)

Las principales características de estos gloss son:

Enriquecidos con péptidos que estimulan el colágeno para una apariencia tersa y saludable.

que estimulan el colágeno para una apariencia tersa y saludable. Aceite de semilla de frambuesa rico en antioxidantes, que hidrata y protege.

rico en antioxidantes, que hidrata y protege. Tinte modulable que permite personalizar el color.

que permite personalizar el color. Aplicador con punta de silicon a que facilita una aplicación suave.

a que facilita una aplicación suave. Vegano.

Libre de crueldad.

Sin parabenos.

Disponible en gran variedad de tonos.

El delineador de Rhode también tiene un dupe de Beauty Creations

Hailey Bieber compartió con sus seguidores algunos de sus trucos, entre ellos un lip combo que, además del gloss, incluye un perfilador marrón, su color favorito. Este producto tiene una punta biselada que se adapta al contorno de los labios y ofrece un efecto de mayor volumen, destacó Hola!

Los tintes de labios de Beauty Creations son el dupe de los gloss de Rhode (Captura/BeautyCreations)

La marca Beauty Creations también ofrece un perfilador de labios que logra un efecto similar, según varios usuarios en internet. De esta manera, los seguidores de la modelo pueden lograr un efecto similar al de la modelo, pero low cost.

Cómo es la rutina de Hailey Bieber para cuidar sus labios

Para mantener unos labios hidratados, es necesario seguir los trucos de belleza de la Hailey Bieber. La modelo realiza una rutina de exfoliación una vez por semana.

En los últimos meses, el perfilador de labios de Rhode se ha posicionado como uno de los favoritos de la marca (Instagram/@haileybieber)

Para hacerlo correctamente, se debe aplicar un poco de aceite sobre los labios, pasar una toalla con agua tibia para eliminar la piel muerta y, finalmente, colocar un hidratante, de acuerdo con la revista Hola!