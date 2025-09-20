Es latino, estuvo en La Casa de los Famosos y ahora triunfa como conductor de Telemundo en EE.UU.

Clovis Nienow es uno de los presentadores latinos que ha logrado triunfar en Telemundo en Estados Unidos. Destacó por su participación en realities como La Casa de los Famosos (Telemundo), y su carrera continúa en ascenso, ya que recientemente formó parte de uno de los certámenes de belleza más importantes en su país de origen.

Él es el conductor latino que triunfa en Telemundo en EE.UU.

Clovis Nienow, una figura pública nacida en México, tiene una larga trayectoria en medios de comunicación y en el último año ha triunfado como uno de los presentadores del programa Hoy Día (Telemundo), en donde comparte foro con su compatriota Penélope Menchaca, Mauricio Mejía y Pancho Uresti, entre otros, según la empresa televisiva.

Clovis Nienow junto a Penélope Menchaca en el matutino Hoy Día de Telemundo (Facebook/Clovis Nienow)

El también actor fue recientemente anunciado como uno de los integrantes del panel de jueces de Miss Universo México, en la final que se celebró el pasado sábado 13 de septiembre en Zapopan, Jalisco.

Fue a través de una publicación en su cuenta de Instagram que la organización del certamen de belleza confirmó la noticia y reconoció que Clovis Nienow era elegido por diferentes cualidades ante la pantalla chica.

Miss Universo México destacó que el presentador latino poseía el talento, la autenticidad y el carisma para ser una de las voces clave que elegiría a la representante del territorio azteca a nivel internacional.

El famoso se consolidó como uno de los encargados de definir a la tabasqueña Fátima Bosch como ganadora de la corona y embajadora de su país en Tailandia, donde se llevará a cabo el certamen de Miss Universo el próximo 21 de noviembre de 2025.

Clovis Nienow, junto a Fátima Bosch, Miss Universo México 2025 (Facebook/Clovis Nienow)

Clovis Nienow, la trayectoria del rey de los realities

En octubre de 2024, Nienow debutó como presentador en el foro de Hoy Día, aunque antes de eso ya contaba con experiencia en otros programas y series de televisión, de acuerdo con ¡HOLA!.

El famoso es conocido como el rey de los realities, pues participó en experiencias como Swipe Dates (MTV), Jugando con Fuego (Netflix), Amor a Ciegas (Chilevisión) y Por Amor o Por Dinero (Telemundo). También destacó como actor en la producción de Lo Que Callamos las Mujeres (Azteca UNO).

Una de las participaciones que más ha marcado la trayectoria del presentador fue su paso por la cuarta temporada de Telemundo La Casa de los Famosos, en donde el artista conoció a su expareja Aleska Génesis.

Clovis Nienow fue uno de los participantes de La Casa de los Famosos 4 (Telemundo)

Aunque la química fue evidente, ambos famosos terminaron su relación luego de siete meses de relación. Fue a través de sus cuentas de redes sociales que ambos dieron por terminado su noviazgo.

Poco después, Clovis Nienow regresó a La Casa de los Famosos All Stars como visitante y se reencontró con varios conocidos, lo que generó gran expectativa entre el público y entre sus compañeros de Hoy Día, quienes se encargaron de dar la noticia.

La trayectoria de Clovis Nienow en televisión

El actor nació el 19 de junio de 1993 en México, actualmente tiene 32 años de edad, de acuerdo con People. Ganó fama gracias a sus participaciones en programas de telerrealidad, especialmente a partir de 2018, cuando concursó para Are You The One? (MTV).

En su cuenta de Instagram tiene 1.8 millones de seguidores y constantemente comparte publicaciones de él y su trabajo como modelo, actor y presentador de televisión.

Clovis Nienow fue presentador de Miss Universo en República Dominicana (Instagram/@clovisnienow)

Así como formó parte del panel de jueces del certamen de belleza más importante de su país, el famoso también fue invitado a República Dominicana para ser el TV Host de la edición nacional de Miss Universo, lo que consolida un paso más en su carrera profesional. Actualmente, se mantiene como presentador del programa Hoy Día.