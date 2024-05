Esta es la exorbitante cifra que exige “la verdadera Martha” de Bebé Reno por haber roto el silencio en televisión

Escuchar

En medio del furor producido por la serie Bebé Reno, que rompe récords de reproducción en Netflix, una de las protagonistas reales de la historia se vio envuelta en una gran polémica en los últimos días. Se trata de Fiona Harvey, la mujer que inspiró el personaje de Martha en la producción, quien brindó una entrevista a un reconocido medio de comunicación y luego se quejó por el dinero que le pagaron.

La entrevista dura más de 50 minutos y está disponible en YouTube Piers Morgan Uncensored

Todo ocurrió en los últimos días, cuando la mujer oriunda de Fyvie, Aberdeenshire, Escocia, se presentó en el programa británico Piers Morgan Uncensored, que es conducido por ese periodista y se transmite a través de YouTube. Ese fue el escenario elegido por Harvey para romper el silencio frente a las pantallas y dar su propia versión de los estremecedores hechos relatados en el guion de la serie.

Por brindar la extensa entrevista, de más de 50 minutos de duración, la protagonista en cuestión recibió el pago de nada menos que 250 libras esterlinas, lo que equivale a unos 313 dólares estadounidenses. Sin embargo, Fiona, de 58 años, consideró que se trató de una cifra insuficiente, si se tiene en cuenta las ganancias que el programa y la producción tuvieron con su testimonio. “Me ofrecieron £250 y pregunté si eso era lo que pagaban a todos y, de ser así, quería ver documentación al respecto. Esa documentación no ha sido proporcionada. No he firmado un contrato para la entrevista y buscaré mucho más que unos miserables £250″, señaló en diálogo con el periódico escocés The Daily Record.

En este sentido, aseguró que le hizo ganar al famoso presentador, al menos, £250 mil, es decir, cerca de US$317 mil. Por este motivo, explicó que no se conformará con una cifra menor a los siete dígitos, con lo que reclamará más de un millón de dólares por la entrevista que fue publicada el pasado jueves 9 de mayo y que en menos de una semana ya cuenta con más de 11,3 millones de reproducciones en YouTube. Es tal la magnitud de la nota realizada que el propio programa la valoró como “la entrevista más importante del año”, e incluso, el día posterior se convocó a un panel a que hablará solo de lo conversado en esa edición.

El ataque de Fiona Harvey al periodista Piers Morgan

Más adelante, Fiona Harvey aprovechó la oportunidad para ir contra el propio entrevistador. “Leí un fragmento en línea de que Piers se sentía muy mal por mí, pero él no siente pena por nadie. Su personal estaba siendo muy amable y diciendo que todo estaba bien, pero cuando fui a conocerlo apenas pudo mirarme. Todo fue una gran actuación. Ni siquiera se despidió y solo se tomó la fotografía conmigo porque la necesitaba para la publicidad”, disparó la mujer.

En tanto, a través de su cuenta oficial de X, el periodista Piers Morgan le respondió a Harvey tras su polémico reclamo. Citando la portada de Daily Record, en la que aparece la mujer en cuestión con el textual: “Quiero un millón, Morgan”. El también editor escribió: “No, lo que quieres es un agente”.

LA NACION