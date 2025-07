Fue un famoso actor de Televisa en “Rebelde”: emigró a EE.UU. y cuenta cómo sufrió por no encajar como latino

El mexicano Eugenio Siller se convirtió en uno de los actores de mayor reconocimiento en las telenovelas de Televisa. Sus papeles en producciones como “Rebelde” lo colocaron como uno de los favoritos del público; sin embargo, al migrar en busca de mejores oportunidades en la industria en Estados Unidos, se encontró con que el camino no sería sencillo.

De estrella de “Rebelde” a migrar a EE.UU. y no encajar como latino

Fue el propio actor que contó como fue su experiencia al migrar a Estados Unidos. En entrevista con medios como Grupo Imagen, Siller aseguró que hace unos 15 años viajó a Los Ángeles en busca de mejores oportunidades dentro del mundo de la actuación, pero se encontró con algunas dificultades por su imagen.

El famoso señaló que sus papeles en Televisa le ayudaron a hacerse notar, pero no sabía que la apariencia que lo había ayudado a destacar en el medio, sería la misma que le pondría algunos obstáculos en EE.UU., ya que no cumplía con los estereotipos del “latino” promedio.

“Me dicen: eres mexicano, pero no pareces mexicano. Falta mucho por enseñarles, nosotros venimos en colores, sabores y tamaños distintos”, explicó el artista.

Siller explica que en los castings constantemente se le cuestiona su apariencia, aunque él recalca que es 100% mexicano, al igual que sus padres, aunque su familia es “una mezcla de culturas”.

“Me siento muy orgulloso de mi país y no ha sido fácil porque he tenido que cargar con que no parezco mexicano, pero soy latino”, reveló el artista, quien dijo tener problemas para trabajar y para relacionarse en el país norteamericano.

De las dudas a las primeras producciones como latino en EE.UU.

Al final, el intérprete comenzó su carrera en el extranjero cuando se le presentó la oportunidad de trabajar en una producción en Miami, aunque después se mudó a Los Ángeles.

Su permanencia en Estados Unidos se debió a que el artista que interpretó al personaje de “Luciano Mendoza” en “Rebelde” buscaba tomar clases de actuación.

Eugenio Siller interpreta a San José en la película El niño Dios (2021) Instagram: @eugenio_siller

Siller dijo que decidió darse un descanso de su trabajo en telenovelas, además de estar interesado en incorporarse al mundo del cine, objetivo que consiguió en 2021 con su papel en "Blind Trust" (Fideicomiso ciego), una producción México-Americana.

Aunque antes de obtener este protagónico, también formó parte de la película mexicana "Todas Caen", en donde compartió pantalla con Omar Chaparro y Martha Higareda en el 2019.

Eugenio Siller, su trayectoria en las telenovelas mexicanas

El artista siempre ha llevado con orgullo sus raíces, ya que recuerda con cariño cómo pasó su infancia en Tampico, Tamaulipas, la ciudad que lo vio nacer, durante una entrevista que dio a Milenio.

Eugenio Siller Margain, su nombre real, alcanzó la fama internacional por su papel en la serie de Netflix “¿Quién mató a Sara?”, aunque el inicio de su carrera fue en los clásicos dramas de la pantalla chica.

Eugenio Siller está dispuesto a regresar a las telenovelas mexicanas. Instagram / @entretelenovelasmagazine

Su apariencia atractiva le ayudó a convertirse en el galán de telenovelas perfecto. Algunas de las producciones más importantes del artista en la pantalla chica, además de su debut en “Rebelde” (2006), fueron:

Código postal (2006-2007)

(2006-2007) Al diablo los guapos (2007-2008)

(2007-2008) Mi pecado (2009)

(2009) Aurora (2010)

(2010) Una Maid en Manhattan (2011)

(2011) Reina de Corazones (2014)

Las primeras tres telenovelas en las que dio vida a diferentes personajes fueron producidas en México por Televisa, mientras que las últimas tres fueron series grabadas para Telemundo en EE.UU.

El actor migró a EE.UU. para hacer una pausa y estudiar actuación. Instagram: @eugenio_siller

El actor de 44 años de edad no solo tiene interés en el arte dramático, sino que también declaró su amor por la música, e incluso confesó que formó un grupo junto a su hermano y otros amigos.

Con casi dos décadas de carrera, el mexicano se ha convertido en alguien muy querido por su público, que poco a poco se abre paso en el país norteamericano, a pesar de las críticas por su apariencia.