Halftime Show de Bad Bunny y todos los latinos que se han presentado en el Super Bowl

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl se convirtió en la plataforma de validación global más importante para la música contemporánea, un escenario donde la presencia latina dejó de ser una excepción para transformarse en un pilar de identidad. La gran expectativa de este año es la participación de Bad Bunny en el evento, aunque por el escenario pasaron grandes artistas que hicieron del Halftime Show el epicentro del entretenimiento estadounidense.

Bad Bunny, la gran figura del Halftime Show 2026

La National Football League (NFL, por sus siglas en inglés) confirmó oficialmente que Bad Bunny protagonizará el espectáculo de medio tiempo del próximo Super Bowl, lo que consolida el dominio global del artista puertorriqueño y su música en español.

Bad Bunny tocará en el medio tiempo del Super Bowl 2026

El ganador de tres premios Grammy encabezará el evento el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, un escenario que se convertirá en el epicentro de la cultura latina bajo la mirada de millones de espectadores.

Este anuncio reafirma el estatus del “Conejo Malo” como una figura de impacto histórico en la industria musical, que llevó los ritmos hispanos al evento deportivo más importante de los Estados Unidos, destacó The New York Times.

Bad Bunny es el encargado del show de medio tiempo en el Super Bowl 2026 (Foto de Evan Agostini/Invision/AP, Archivo) Evan Agostini - Invision

Los artistas que acompañarán a Bad Bunny en el Super Bowl 2026 son Charlie Puth (himno nacional), Brandi Carlile y Coco Jones, quienes se unirán a él en el espectáculo de medio tiempo, según el comunicado de la NFL.

Los latinos que pasaron por el Halftime Show del Super Bowl

Las figuras que dejaron su huella en el Halftime Show del Super Bowl son las siguientes, según People:

Jennifer Lopez y Shakira

JLo y Shakira realizaron una icónica presentación de 2020 en el Hard Rock Stadium de Miami. Aquella noche, ante 60.000 espectadores, la unión de estas dos figuras se convirtió en uno de los espectáculos más vistos de la historia reciente, y en un show sin precedentes.

Bruno Mars

Bruno Mars debutó en el Super Bowl en 2014, al presentarse junto a los Red Hot Chili Peppers en el MetLife Stadium de Nueva York. Solo dos años después, el artista de raíces puertorriqueñas regresó al escenario para unirse a Coldplay y Beyoncé en la edición 50 celebrada en el Levi’s Stadium de California.

Christina Aguilera y Enrique Iglesias

La edición del Super Bowl del año 2000 destacó por la presencia de Christina Aguilera y Enrique Iglesias, quienes en la cúspide de su éxito comercial se unieron a Phil Collins y Toni Braxton. Esta actuación reafirmó el creciente poder de los íconos latinos en el mercado global del entretenimiento.

Gloria Estefan

Gloria Estefan pisó el escenario de un Halftime Show del Super Bowl en 1992. Siete años después, en 1999, la reina de la música latina regresaría nuevamente al gran juego junto al legendario Stevie Wonder, señaló Hola!.

Taboo

El rapero de raíces mexicanas, Taboo, brilló en el Halftime Show de 2011 como miembro de The Black Eyed Peas. El grupo liderado por Will.i.am encabezó un espectáculo que incluyó apariciones icónicas de Usher y el guitarrista de Guns N’ Roses, Slash.

Gustavo Dudamel

Gustavo Dudamel participó del Halftime Show en 2016 (ARCHIVO/Richard Shotwell/Invision/AP) Richard Shotwell - Invision

En 2016, el director de la Filarmónica de Los Ángeles, Gustavo Dudamel, aportó la distinción académica al Super Bowl 50. Su participación junto a Coldplay, Beyoncé y Bruno Mars elevó el nivel artístico de la que muchos consideran la mejor presentación de la historia del evento.

Arturo Sandoval

La presencia cubana en el Super Bowl se remonta a 1995 con el legendario Arturo Sandoval. El ganador de diez premios Grammy formó parte de un espectáculo estelar junto a Tony Bennett y Patti LaBelle, en una producción que se inspiró en la saga cinematográfica de Indiana Jones, destacó Ciber Cuba.

Miami Sound Machine

La banda que creó Emilio Estefan también hizo parte del recordado Halftime Show de 1995 que se realizó en el Joe Robbie Stadium de la ciudad de Miami, consignó Hola!.