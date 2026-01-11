Super Bowl 2026: quiénes son los equipos favoritos para ganar el trofeo Vince Lombardi

El Super Bowl LX se celebrará el próximo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y ya existe una lista de equipos que se perfilan como los favoritos para alzar el anhelado trofeo Vince Lombardi, basada en los récords, experiencia en playoffs y pronósticos de especialistas.

Los equipos favoritos para ganar el Vince Lombardi en 2026

La lista de favoritos para ganar el Super Bowl 2026 incluye a un equipo que nunca ha obtenido el trofeo. De acuerdo con Sports Illustrated, los cinco contendientes más fuertes del futbol americano actualmente son:

ARCHIVO -El Super Bowl 2026 se jugará el próximo 8 de febrero en California (Foto AP/Adam Hunger, Archivo) Adam Hunger - FR110666 AP

Seattle Seahawks

Encabezan la lista tras finalizar la temporada regular con el mejor récord de victorias y derrotas de su conferencia. Además, aseguraron la ventaja de locales durante sus próximos partidos y están igualados en porcentajes de gane con Patriots y Broncos.

Algunos de sus puntos fuertes son su consistencia a lo largo del año, el roster equilibrado, su ataque eficiente y la defensa destacable para coronarse campeones.

Los Seattle Seahawks son uno de los equipos favoritos para ganar el Super Bowl 2026 (ARCHIVO-AP Foto/Brynn Anderson) Brynn Anderson - AP

Los Angeles Rams

Uno de los favoritos de la NFL, por ser un equipo que mezcla experiencia, efectividad, dinamismo y juventud. Con jugadores de élite y una gran defensiva que cuenta con el talento deportivo de jugadores como Braden Fiske, Kobie Turner, Jared Verse y, sobre todo, Byron Young. Los pronósticos dicen que podrían conseguir su segundo trofeo Vince Lombardi en los últimos cuatro años.

El desempeño de Los Angeles Rams durante la temporada regular los perfila como posibles ganadores del Super Bowl 2026 (ARCHIVO-AP Photo/Kyusung Gong, Archivo) Kyusung Gong - FR171561 AP

Denver Broncos

Terminaron la temporada regular con el mejor récord de la Conferencia Americana, que consistió en solo tres derrotas y 14 victorias, lo que los hizo acreedores de la primera siembra y les da la ventaja de locales durante todos los playoffs, algo crucial para ganar el Super Bowl 2026.

Los Denver Broncos poseen el mejor récord de la Conferencia Americana (ARCHIVO-AP Foto/Charlie Riedel) Charlie Riedel - AP

New England Patriots

Podrían ser los ganadores del futbol americano tras igual el récord de victorias y derrotas de los Denver Broncos con 14-3 y el campeonato de la AFC Este, que denota un desempeño sólido durante la temporada.

Buffalo Bills

Se perfilan como posibles ganadores gracias a que gozan de experiencia en el plantel y en el quarterback. En la temporada regular cerraron con 8 victorias en 12 partidos, según la NFL. Además, cuentan con figuras de la talla de James Cook y Josh Allen, y las predicciones apuntan a que esta puede ser su temporada para coronarse con el Vince Lombardi por primera vez en su historia.

Los Buffalo Bills son uno de los cinco equipos para ganar el trofeo Vince Lombardi por primera vez en su historia (ARCHIVO-AP Foto/Matt Freed) Matt Freed - FR171937 AP

Por qué el trofeo del Super Bowl se llama Vince Lombardi

Cada año, el mejor equipo de futbol americano levanta el trofeo Vince Lombardi, nombre que se le da al galardón del Super Bowl desde 1970, de acuerdo con DAZN.

Este cambio se dio como homenaje a quien es considerado como uno de los personajes más importantes de la NFL, el entrenador de los Green Bay Packers, Vince Lombardi.

El trofeo del Super Bowl recibe el nombre de Vince Lombardi en honor al legendario entrenador de los Green Bay Packers (ARCHIVO-AP Foto/Matt Slocum) Matt Slocum - AP

El coach del equipo consiguió galardonarse con las dos primeras ediciones del Super Bowl, además de que poseía una gran trayectoria dentro de la franquicia.

El entrenador que da nombre a la presea del Super Bowl nació en Brooklyn y fue considerado como uno de los mejores de sus tiempos, de acuerdo con Sporting News.

Su carrera en la NFL inició en 1954 como líder de los New York Giants y en 1959 llegó a los Green Bay Packers, franquicia con la que pasaría a la historia.

Sin embargo, Lombardi falleció a causa de cáncer en 1970, motivo por el que la liga decidió renombrar el trofeo, que anteriormente se llamaba World Championship Game Throphy (Trofeo del Campeonato Mundial), en honor al campeón que lo levantó por primera vez.

El trofeo Vince Lombardi está hecho de plata pura, pesa aproximadamente 7 libras (3 kilogramos) su fabricación está estimada en US$50 mil, y cada temporada se construye uno nuevo.