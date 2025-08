Happy Gilmore 2, quién es el jugador de hockey que inspiró a Adam Sandler para sus películas

El pasado 25 de julio se estrenó en Netflix la secuela de Happy Gilmore, una película escrita y protagonizada por Adam Sandler, quien se inspiró en un viejo amigo para crear al personaje del jugador de hockey fracasado que encuentra el éxito en el campo de golf, aunque después de su retiro su vida tuvo un giro trágico.

Este es el jugador de hockey que inspiró a Adam Sandler para hacer Happy Gilmore 2

El actor y productor Adam Sandler estudió en una escuela primaria de New Hampshire, en el noroeste de Inglaterra. Ahí conoció a uno de sus mejores amigos, quien se convertiría en la inspiración para el personaje que catapultaría al comediante a la fama, contó a The Athletic.

Se trata de Kyle McDonough, o como Sandler le dice de cariño, “McD”, a quien conoció en 1970, cuando el famoso y su familia se mudaron de Nueva York a Manchester. Ambos tienen la misma edad y rápidamente se hicieron muy cercanos.

McDonough venía de una familia de deportistas, su padre era entrenador de muchas disciplinas y su hermano mayor había jugado con diferentes equipos de la Liga Nacional de Hockey (NHL, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con Adam Sandler, su amigo Kyle se convertía en el mejor en cualquiera que fuera el deporte que practicaran, por lo que el padre del actor invitó al entonces joven al campo a jugar golf.

Kyle McDonought, la inspiración de Adam Sandler para el personaje de "Happy Gilmore" (Web/Screenrant)

Desde el inicio, McDonough demostró su talento con el palo e incluso llegó a ganar una competencia de tiros largos, lo que terminó de pulir al personaje que Sandler quería desarrollar para su primer largometraje.

La historia de éxito de Kyle McDonough en el mundo del hockey

Pese a que la historia de Happy Gilmore habla sobre un jugador de hockey fracasado que triunfa en el mundo del golf, el amigo de Sandler destacó en ambas disciplinas.

Según The Athletic, McDonough tiene un excelente currículum en el mundo de este deporte de contacto, ya que lideró a los Catamounts, equipo de la Universidad de Vermont, en anotaciones en tres de cuatro temporadas.

También ayudó al programa de la División 1 a clasificarse al Torneo de la Asociación Nacional de Atletismo Universitario (NCAA, por sus siglas en inglés) por primera vez.

Kyle McDonough triunfó en el mundo del hockey y también destacó en otras disciplinas, pues su papá era entrenador (Web/Chl.ca)

Sin duda alguna, el viejo amigo de la infancia de Adam Sandler no es un fracaso en el hockey, además de ser humilde y amable. Por lo que el también escritor tuvo que enriquecer a Happy Gilmore y tomar aspectos de la personalidad de otros jugadores a quienes también conoció en Manchester.

De qué trata Happy Gilmore 2, la nueva película de Adam Sandler

El largometraje llegó a Netflix tras casi 30 años del estreno de la primera cinta, la cual se estrenó en febrero de 1996. La historia nos presenta a un Gilmore retirado que vuelve al green para cumplir el sueño de un miembro de su familia.

Happy Gilmore 2, tráiler oficial

El personaje principal de la cinta debe volver al campo de golf y recuperar su gloria para obtener dinero y financiar los estudios de ballet de su hija, esto en medio de drama, conflicto y mucha comedia, según The New York Times.

En la nueva entrega de la película destacan las participaciones de Sandler, Julie Bowen, Ben Stiller, Bad Bunny y la estrella de la NFL y novio de Taylor Swift, Travis Kelce.

Adam Sandler junto al golfista americano Bryson DeChambeau detrás de cámaras (Instagram/@BrysonDeChambeau)

Happy Gilmore no solo es una de las primeras películas del actor y comediante, sino que también forjó el arquetipo del personaje que representaría en cada uno de sus filmes, además de que la secuela presenta muchos cameos, pero para algunos carece de historia, según una reseña The New York Times.