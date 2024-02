escuchar

Los participantes Alfredo Adame y Lupillo Rivera protagonizaron uno de los momentos más tensos de La Casa de los Famosos 2024, en el que el resto de sus compañeros tuvieron que intervenir para evitar una pelea física. Con insultos, el actor de telenovelas y el cantante de regional mexicano, protagonizaron un fuerte encontronazo, tras la salida de Mariana González, la expulsada de la semana.

Aunque los comentarios en las redes sociales siguen polarizados, algunas de las mujeres de la casa más famosa de la televisión fijaron su postura contra Lupillo Rivera, quien públicamente amenazó a Adame.

Todo comenzó cuando Gregorio Pernía entró al cuarto Fuego para tratar de decirle unas palabras de cariño a sus compañeras, luego de la salida de Mariana, novia de Vicente Fernández Jr. Sin embargo, para Alfredo Adame esta acción no fue correcta. “Un ca…n que jura en vano por sus hijos no vale nada”, expresó con molestia el actor.

Enseguida, ingresó Lupillo para defender al colombiano, lo que encendió los ánimos de Adame, debido a que el cantante le dijo que no sabía perder.

El momento exacto en el que Alfredo Adame y Lupillo Rivera perdieron el control

Para tratar de arreglar la situación, Guty Carrera trató de detener a Adame, a quien le molestó que Rivera se metiera en una discusión ajena. Sin embargo, el actor de telenovelas siguió atento a cómo el cantante no frenaba sus insultos, por lo que la tensión llegó al máximo nivel.

Entre palabras altisonantes y agresiones hacia las madres de ambos personajes, las cosas se salieron de control y Lupillo amenazó con afectar a Adame, cuando el reality show termine.

“Las ofensas hacia mi madre no las perdono y la venganza es un plato frío. Si no me puedo vengar aquí en la casa, me voy a vengar fuera de la casa, y eso lo digo públicamente. Eso apúntenlo ahí, si ustedes, quieren hacer un reporte a la policía para cuando pase la venganza, no batallen para buscar al culpable para que sepan que yo fui”, advirtió el intérprete.

Luego, le llegó el turno de Adame de defenderse de las advertencias de Lupillo. “El asunto primero es con Gregorio: yo considero que un hombre que jura en nombre de sus hijos, esposa, familia y llama a su madre prostituta frente a todos, es un gusano que no merece ninguna consideración. En segundo lugar, todo se salió de control: me reclamaron y gritó Lupillo: ‘Aprende a perder’, yo sí sé perder, y le contesté algo. Cuando iba a esta altura (indicando un espacio de la casa), escucho que me dice: ‘Cuando salgas de la casa…’, le dije a mí no me amenazas. Entonces, para qué esperar luego, si quieres ahorita, nos salimos de la casa y en el callejón de aquí afuera... estaré muy preparado”, resumió el participante al describir la pelea.

Tras ese momento de alta tensión, la Bebeshita comentó que Lupillo Rivera está perdiendo el control, mientras otras de sus compañeras criticaron que siempre esté a la defensiva contra el actor. Además, recordaron que luego de la serie de insultos, Adame tuvo que recurrir a su inhalador.