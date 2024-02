escuchar

Este jueves 15 de febrero, tuvo lugar una nueva gala de nominación en La casa de los famosos 4 de Telemundo. La ceremonia estuvo marcada por las estrategias y traiciones, donde los equipos de los cuartos Agua y Fuego unieron sus esfuerzos para nominar a los miembros del cuarto Tierra, con la intención de restarles poder en la competencia.

Los nominados del 15 de febrero en La casa de los famosos 4 son:

Rodrigo Romeh : 11 votos en contra.

: 11 votos en contra. Gregorio Pernía y Mariana González : diez votos en contra cada uno.

y : diez votos en contra cada uno. Ariadna Gutiérrez : con ocho votos.

: con ocho votos. Alfredo Adame y Clovis Nienow: siete votos en contra, cada uno.

Al final de la noche, se contabilizaron seis nominados. Cuatro de ellos pertenecen al equipo Tierra, lo que refleja claramente la estrategia de los cuartos Agua y Fuego. Estas decisiones podrían responder a la reciente descalificación de Thalí García, quien abandonó el juego, con la finalidad de defender a su familia frente a las especulaciones sobre su cercana relación con Lupillo Rivera.

Mientras tanto, esta es la primera vez que el actor de telenovelas, Alfredo Adame, aparece en la lista de candidatos para abandonar el programa. Al final, la decisión estará en manos del público, quienes con sus votos decidirán al siguiente en abandonar La casa de los famosos, el próximo lunes.

¿Se perfila otra salida voluntaria en La casa de los famosos?

“Estoy cansado de estar aquí”, comentó el participante Gregorio Pernía en el confesionario. “Si pudiera nominarme a mí, me nominaría”. Por ello, cuando supo que estaba entre los candidatos, expresó: “En el nombre de Dios”.

Lupillo Rivera, roto de tristeza

Ante la salida de Thalí García, el cantante Lupillo Rivera rompió el silencio. Aseguró que le daban mucha tristeza los ataques que ella recibió de parte de sus compañeros.

“Ya no la quiero ver así, ya es mucho, le está afectando mucho... Solo lo digo por protegerla a ella nada más”. A su vez, manifestó que hará todo lo posible por salir victorioso de esta experiencia que le afectó emocionalmente: “No me gusta fallar, no me gusta fracasar, me gusta salir adelante siempre y eso de no lograr la meta me duele”.

¿Cómo votar en La casa de los famosos?

Los televidentes y admiradores de los famosos del reality show tienen varias oportunidades para votar, ya que pueden emitir su apoyo casi desde el mismo momento en que se anuncian a los nominados, los jueves en la noche. Además, hay una ventana de votación adicional los viernes, desde las 19 hs hasta la primera hora del día siguiente.

Lo único que los seguidores del programa deben de hacer es ingresar a la página oficial de Telemundo, que es la cadena que transmite el programa. Allí encontrarán una sección dedicada específicamente al reality y un apartado de votaciones. Solo deben dar clic en la fotografía del participante que desean salvar.

Tienen todo el fin de semana para hacerlo y pueden votar hasta 50 veces, por la misma persona o por varios, es a elección. Sin embargo, es importante destacar que hay limitantes para los televidentes, dado que solo quienes residan en Estados Unidos pueden emitir su voto.

Entonces, el lunes, antes de que los presentadores anuncien al expulsado, el líder tiene que salvar a uno de ellos. Regularmente, saca del riesgo a algún amigo o alguien que no le represente competencia, según sus estrategias. Es por eso que la audiencia debe mantenerse al tanto de entre quiénes hay alianzas, para poder votar por aquel que no tenga la posibilidad de que el líder lo salve.

El líder semanal, el encargado de cambiar el juego en La Casa de los Famosos

El líder es una pieza fundamental para las eliminaciones, por lo que el público también debe tomar en cuenta eso a la hora de votar. Todas las semanas se hace una competencia entre los famosos, ya sea física o mental. Quien resulte ganador obtendrá el título que le da la oportunidad de salvar a uno de los sentenciados.

¿Cuál es el premio para el ganador de La Casa de los Famosos?

Desde los primeros días, las celebridades se someten a una gran cantidad de actividades para poder obtener beneficios dentro de la casa. También para conseguir algunos regalos. No obstante, el premio mayor, y que solo el ganador podrá llevarse, es de 200 mil dólares.