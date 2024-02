escuchar

En el famoso reality show de Telemundo, La Casa de los Famosos, cada semana se lleva a cabo un evento emocionante: la prueba para elegir al líder de la semana. En esta ocasión, la competencia fue especialmente intensa debido a que quitarle el liderazgo a Lupillo Rivera no fue un asunto fácil. Por primera vez, dos concursantes empataron: La Bebeshita y Robbie Mora.

Entre los beneficios que se obtienen por ser líder de la semana, están disfrutar de la suite, que un espacio privado para el descanso total, así como la posibilidad de espiar a los demás participantes y la inmunidad, lo que los protege de ser expulsados de la competencia. Los líderes pueden quitarle el riesgo de eliminación a un compañero nominado.

Los líderes de la semana de La casa de los famosos "La Bebeshita' y Robbie Mora @telemundorealities / Instagram

En esta ocasión, ganaron dos porque las competencias se realizaron en parejas, no de manera individual, como había sucedido en semanas anteriores. Los otros equipos fueron:

Cristina y Carlos

Guty y La Bronca

Los líderes, la Bebeshita y Robbie Mora, eligieron a Alana Lliteras para que los acompañe en la habitación especial, quien recibió la noticia con un salto de alegría. Ella es una celebridad de internet que, gracias a su amor por la cocina, ganó dos concursos culinarios: Master Chef Junior y Top Chef VIP. También se desempeñó como presentadora de televisión para TV Azteca, en México, y el año pasado lanzó el tema musical “Enana blanca”.

¿Quiénes han sido los otros líderes de La Casa de los Famosos?

La semana anterior, Lupillo Rivera eligió a Thalí García para compartir la suite del líder. Sin embargo, en un giro sin precedentes, la actriz mexicana se escapó de la casa más famosa de la televisión y decidió abandonar el reality, motivo que la llevó a la descalificación. Esta decisión dejó al público completamente sorprendido.

Quiénes fueron líderes en La Casa de los Famosos 2024:

Semana 1: Guty Carrera

Semana 2: Ariadna Gutiérrez

Semana 3: Lupillo Rivera

Semana 4: Lupillo Rivera

Semana 5: Robbie Mora y la Bebeshita

Thalí García apoya al cuarto Tierra, pero da un importante anuncio

El cuarto Tierra, hasta el momento, mantiene su fuerza. García, una de sus exintegrantes, manifestó que siempre los apoyará, pero que, por temas personales, no estará presente en las siguientes galas. “Les quiero contar que logré que ‘La jefa’ me diera unos días de descanso. No sé si vamos a ir a hacer promoción a Miami a platicar de todo lo que ha pasado ahí en la barra de programación de Telemundo, yo creo que me lo van a informar hasta el día de mañana”, indicó la actriz, de acuerdo con People en Español: “Quería contarles para que supieran, que no crean que los abandoné en las galas, pero es necesario que yo ya deshaga valijas, reorganice la vida y pueda estar un poco más de tiempo con mis pequeños”.

En tanto, luego de una fuerte pelea entre Alfredo Adame y Lupillo Rivera, el actor de telenovelas contó que la producción de La Casa de los Famosos le advirtió que no podía tener una actitud violenta dentro del concurso. “Lupillo lo que quería era que yo le pegara, sabe que no tiene oportunidad. Yo estoy amenazado de que la violencia, fue lo primero que me dijeron: ‘No puedes ser violento’”.