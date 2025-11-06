Jake Paul critica a Gervonta Davis después de cancelarse su pelea en EE.UU.: “Trabajar con él es una pesadilla”

La pelea entre Jake Paul y Gervonta Davis, prevista para el 14 de noviembre de 2025 en el Kaseya Center de Miami, Florida, fue cancelada oficialmente, según confirmaron la promotora Most Valuable Promotions (MVP) y Netflix, que transmitiría el evento. La decisión se produjo tras revelarse que la expareja del boxeador, Courtney Rossel, presentó una demanda civil por secuestro y agresión en el condado de Miami-Dade, lo que obligó a los organizadores a suspender el enfrentamiento sin nueva fecha prevista.

Por qué cancelaron la pelea entre Jake Paul y Gervonta Davis

El CEO de MVP, Nakisa Bidarian, anunció en un comunicado que la empresa trabaja para resolver la situación de forma responsable y adelantó que Jake Paul seguirá encabezando un evento en 2025, aunque con un nuevo rival.

Comunicado de la cancelación de la pelea de Jake Paul y Gervonta Davis (Instagram @mostvaluablepromotions)

“Decidimos no seguir adelante con esta pelea entre Jake Paul y Gervonta Davis. Sin embargo, nuestros planes contemplan que Paul continúe como evento principal de un próximo show de Netflix”, indicó Bidarian.

De acuerdo con ESPN, la denuncia presentada por Rossel acusa a Davis de agresión con agravantes, privación ilegal de la libertad e inflicción intencional de angustia emocional.

El documento detalla que el incidente ocurrió en el cabaret Tootsie’s, en Miami, donde la mujer trabaja como camarera VIP. Según su testimonio, Davis irrumpió en una zona sin cámaras, la arrastró por distintas áreas del local y la golpeó en el estacionamiento antes de abandonar el lugar.

Jake Paul critica a Gervonta Davis tras cancelación de su pelea

Tras conocerse la cancelación, Jake Paul publicó una serie de mensajes en X donde criticó duramente a su oponente y lo calificó como “pedazo de basura”.

Mensaje de Jake Paul sobre cancelación de la pelea contra Gervonta Davis (X @jakepaul)

“Trabajar con él es una pesadilla. Su falta de profesionalismo, sus exigencias absurdas, sus retrasos y sus múltiples arrestos y acusaciones lo dicen todo. Si apoyas a este hombre, apoyas el pecado más vil que puede cometer un ser humano”, escribió el youtuber.

Paul agregó que no desea darle una plataforma pública a un agresor, subrayando que MVP apoya a las mujeres y rechaza cualquier tipo de violencia de género.

“Es aterrador que hombres tan despreciables lleguen a la cima del deporte. Espero que la gente vea más allá de su marca de ropa y deje de idolatrar a quienes representan lo peor de nuestra cultura”, concluyó.

Qué pasará con quienes compraron boletos para la pelea

Según informó MVP, todos los boletos adquiridos a través de Ticketmaster serán reembolsados automáticamente en un plazo de 14 a 21 días hábiles.

Pelea entre Gervonta Davis y Jake Paul podría estar en riesgo (Instagram @gervontaa)

En el caso de las entradas compradas mediante empresas secundarias, los asistentes deberán contactar directamente a los proveedores para gestionar el reembolso.

Para asistencia adicional, la promotora habilitó el correo Ticketoffice@heat.com.

La cancelación representa un duro golpe económico y mediático tanto para MVP como para Netflix, que habían apostado por el combate como una de las principales producciones deportivas del año. Los boletos estaban agotados desde septiembre y se esperaba una audiencia global de más de 20 millones de espectadores. Además, la pelea formaba parte de la estrategia de la plataforma para posicionarse en el mercado de las transmisiones deportivas en vivo, por lo que la suspensión generó un impacto negativo en patrocinadores y socios comerciales.