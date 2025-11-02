Jake Paul asegura que tiene miedo de pelear contra Gervonta Davis y su estrategia para poder vencerlo

Jake Paul no ha cambiado su estilo desde que ingresó al boxeo profesional: hacer menos, pero golpear más fuerte. Esa fórmula lo ha acompañado en cada combate y vuelve a ser su apuesta en la previa de su pelea ante Gervonta Davis, una de las más esperadas del año.

Jake Paul revela que tiene miedo de enfrentar a Gervonta Davis

Durante una entrevista con TMZ Sports, Jake Paul admitió que está cada vez más nervioso conforme se acerca la pelea contra “Tank” Davis, donde aseguró que será su prueba más dura hasta la fecha.

La pelea será la última de Gervonta Davis en el profesionalismo (Instagram/@tank.davis.1) (Instagram/@tank.davis.1)

“Se habla mucho del tamaño y del peso, pero la gente olvida que Davis es uno de los diez mejores del mundo libra por libra. Tiene poder en ambas manos, y en cuanto a técnica y habilidades, ha hecho esto toda su vida. Es la pelea en la que más miedo he tenido”, dijo el youtuber.

El boxeador también destacó las cualidades de su rival: velocidad, elusividad, inteligencia en el ring y resistencia física. “La lista sigue; va a ser una pelea afilada de principio a fin. Ser vulnerable, aunque sea por un segundo, da miedo y me quita el sueño”, agregó.

Aun así, Paul aseguró que confía en su poder y en su ofensiva: “Tengo la fuerza para lograr un nocaut, como lo hice con otros rivales”.

Cuál es la estrategia de Jake Paul para vencer a Gervonta Davis

Además de su preparación física, Jake Paul reveló que contará con un aliado clave en su esquina: Shakur Stevenson, uno de los boxeadores que mejor conoce a Gervonta Davis.

La pelea Jake Paul vs. Gervonta Davis tendrá lugar el próximo 14 de noviembre de 2025 (Facebook/Gala Boxing Promotions)

El youtuber explicó que se reunirá con Stevenson unos días antes del combate para recibir asesoramiento táctico, ya que ambos pugilistas han tenido varios roces en los últimos años.

“Shakur me ayudará a ajustar mis golpes y mi defensa. También estoy entrenando con Raymond Ford y Montana Love”, contó Paul.

El peleador detalló además que planea reducir su masa muscular para aumentar su velocidad, con el objetivo de presionar a un rival más pequeño y ágil como Davis. Según adelantó, el contrato del combate incluye un bono adicional para quien gane por nocaut, aunque no reveló el monto.

Cuándo y a qué hora es la pelea entre Jake Paul y Gervonta Davis

El combate entre Jake Paul y Gervonta “Tank” Davis se llevará a cabo el 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami, Florida, tras haberse trasladado desde la sede original en Atlanta.

La diferencia de estatura entre Jake Paul y Gervonta Davis ha generado polémica, previo a su combate de exhibición (Facebook/La neta del boxeo)

La cartelera comenzará a las 20.00 hs (hora del Este de Estados Unidos) y se espera que la pelea principal inicie alrededor de las 23.00 hs.

El evento será transmitido en exclusiva por Netflix, y estará disponible para todos los tipos de suscripción, incluso la membresía básica.

Cartelera completa