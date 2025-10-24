Jake Paul revela cuál es la cláusula de su pelea contra Gervonta Davis que les podría dejar millones de dólares

Después de una serie de cambios en la organización del combate —incluido el traslado de la sede de Atlanta a Miami—, el youtuber y boxeador Jake Paul reveló que su enfrentamiento con Gervonta “Tank” Davis tendrá un nuevo incentivo económico: una cláusula especial de bonificación por nocaut, que podría dejarle una ganancia extra al vencedor.

Cuál es la cláusula de bono extra para el ganador de la pelea de Jake Paul y Gervonta Davis

Durante una entrevista en el pódcast Doubl3 Coverage, Paul aseguró que su contrato incluirá una “gran bonificación” para quien logre finalizar la pelea antes del límite.

“ No sé si pueda decirlo o no , pero habrá una enorme bonificación por nocaut. Si alguno noquea al otro, obtendrá una buena compensación”, afirmó el youtuber.

, pero habrá una enorme bonificación por nocaut. Si alguno noquea al otro, obtendrá una buena compensación”, afirmó el youtuber. El “Niño Problemático” también se mostró confiado en conseguir la victoria por la vía rápida.

Según explicó, su estrategia será sacar de ritmo a Davis, a quien calificó como “mentalmente débil” cuando las cosas no salen a su favor.

Aunque no especificó el monto exacto del bono, Paul destacó que se trata de una cantidad “considerable”, lo que aumenta la expectativa para el combate programado para noviembre de 2025.

Quién tiene más posibilidades de noquear en la pelea entre Jake Paul y Gervonta Davis

De acuerdo con Sports Illustrated, Gervonta Davis es uno de los peleadores con mayor poder de nocaut en el boxeo actual, con un 93.3% de sus victorias logradas de esa manera.

Sin embargo, la diferencia de peso frente a Jake Paul podría representar un reto, ya que la mayoría de sus rivales anteriores han sido más livianos.

Pelea entre Jake Paul y Gervonta Davis cambia de sede a Florida (X @jakepaul)

En contraste, Paul cuenta con una mayor estatura, alcance y masa corporal, lo que podría darle la ventaja para conectar un golpe decisivo si logra mantener la distancia.

Aun así, el historial de Paul ha sido objeto de críticas, puesto que la mayoría de sus oponentes han sido expeleadores o veteranos del boxeo y las artes marciales mixtas (MMA), como Julio César Chávez Jr., Anderson Silva, Nate Díaz, Tyron Woodley y Ben Askren.

Cuál es la cartelera completa para la pelea entre Jake Paul vs. Gervonta Davis

La función, organizada por Most Valuable Promotions, se llevará a cabo el 14 de noviembre de 2025 en el Kaseya Center de Miami, Florida, y podrá verse en vivo a través de Netflix, sin costo adicional para los suscriptores.

Gervonta Davis se mantiene invicto en su récord (Instagram/@tank.davis.1) (Instagram/@tank.davis.1)

La cartelera oficial, revelada por TUDUM , incluirá los siguientes combates:

, incluirá los siguientes combates: Jake Paul vs. Gervonta “Tank” Davis – Pelea estelar

Inicialmente, también estaba programado un combate entre Ellie Scotney y Mayelli Flores, pero fue pospuesto debido a una lesión de Scotney durante los entrenamientos. Ambas boxeadoras acordaron reprogramar la pelea para una fecha posterior.