Pelea de Jake Paul vs. Gervonta Davis en Miami: la cartelera completa de los combates previos

Después de una serie de cambios en las reglas y la sede de la pelea entre Jake Paul y Gervonta Davis, ya están listos todos los detalles para el próximo combate del youtuber, quien tiene una racha ganadora de seis peleas consecutivas que planea conservar frente a “Tank” en noviembre próximo.

Cuál es la cartelera completa de la pelea de Jake Paul y Gervonta Davis

Los últimos detalles del encuentro entre Jake Paul y Gervonta Davis ya están definidos, junto con las demás peleas que servirán para calentar motores antes del combate estelar entre el creador de contenido y el boxeador profesional de peso ligero.

La pelea será la última de Gervonta Davis en el profesionalismo (Instagram/@tank.davis.1) (Instagram/@tank.davis.1)

De acuerdo con TUDUM, de Netflix, esta es la cartelera oficial para la pelea que se celebrará en Miami en noviembre de 2025:

Jake Paul vs. Gervonta “Tank” Davis

Alycia Baumgardner vs. Leila Beaudoin : títulos de la FIB, la OMB y la AMB

: títulos de la FIB, la OMB y la AMB Gary Antuanne Russell vs. Andy Hiraoka (Peso superligero)

(Peso superligero) Cherneka “Sugar Neekz” Johnson vs. Amanda “Bambola” Galle : títulos OMB, AMB, CMB y FIB (Peso supergallo)

: títulos OMB, AMB, CMB y FIB (Peso supergallo) Yokasta Valle vs. Yadira Bustillos : título de peso paja del CMB

: título de peso paja del CMB Avious “Underdog” Griffin vs. Justin “Stallion” Cardona (Peso welter)

La pelea que se tenía prevista entre Ellie Scotney y Mayelli Flores fue pospuesta debido a una lesión de Scotney durante sus entrenamientos. Los equipos confirmaron que el combate se reprogramará para una nueva fecha.

En un inicio, Avious Griffin enfrentaría a Cesar Francis, pero este último también sufrió una lesión y fue reemplazado por Justin Cardona.

Dónde y cuándo se realizará la pelea entre Jake Paul y Gervonta Davis

El combate entre Jake Paul y Gervonta “Tank” Davis se llevará a cabo el 14 de noviembre de 2025 en el Kaseya Center de Miami, Florida.

Pelea entre Jake Paul y Gervonta Davis cambia de sede a Florida (X @jakepaul)

La cartelera comenzará alrededor de las 20:00 hs (tiempo del Este de Estados Unidos), mientras que la pelea estelar está programada para las 23:00 hs.

Al igual que en ocasiones anteriores, el enfrentamiento será transmitido por Netflix, sin la modalidad de Pago Por Evento (PPV), por lo que cualquier suscriptor podrá disfrutarlo en vivo, replicando el formato de su exitosa transmisión del combate entre Paul y Mike Tyson.

Nuevas reglas para el combate entre Jake Paul y Gervonta Davis

Como ha ocurrido en otros combates de Jake Paul, este duelo también ha estado envuelto en polémica debido a la diferencia de peso entre ambos peleadores. Paul ha rondado los 90 kilogramos en sus últimas peleas, mientras que Davis compite tradicionalmente en la categoría de peso ligero (135 libras / 61 kg).

Gervonta Davis anunció su retiro tras pelea contra Jake Paul (Instagram/@tank.davis.1) (Instagram/@tank.davis.1)

Para equilibrar las condiciones, Nakisa Bidarian, CEO de Most Valuable Promotions, confirmó que el combate se realizará a 10 rounds de tres minutos con un peso límite de 195 libras (88 kg). Con esto, Paul peleará por debajo del límite de la división crucero (200 libras), mientras que Davis subirá varias categorías.

Expectativa y polémica por el combate del año

El enfrentamiento entre Jake Paul y Gervonta Davis ha despertado enorme expectación entre los fanáticos del boxeo y el entretenimiento, ya que combina dos estilos completamente opuestos: la potencia física y carisma mediático del “Gallo de Oro”, frente a la técnica refinada y velocidad explosiva de “Tank”.