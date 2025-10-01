Kailey, la hija de William Levy que hará su debut en el cine

Kailey, hija de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, se prepara para su primer debut en el cine. La adolescente de 15 años participa en el rodaje de Bajo un fuego, una película en la que compartirá protagonismo con su padre.

Por primera vez, padre e hija comparten una historia de ficción. Se trata de Bajo un fuego, un filme en el que actúan Kailey y William Levy. Este proyecto marca el debut de la joven en la industria cinematográfica, informó Hola!.

Kailey y William Levy trabajan juntos por primera vez en el rodaje de una producción cinematográfica (Instagram/@kaileylevy19)

Kailey siempre manifestó interés por el mundo de la actuación. La hija del actor expresó en reiteradas ocasiones, tanto en redes sociales como ante sus familiares, su sueño de convertirse en actriz.

“Te admiro tanto y no puedo esperar a seguir tu camino en la actuación. Has hecho mucho por nosotros y no puedo agradecerte lo suficiente. Te amo hasta los cocos azules”, escribió la joven en una publicación de Instagram.

Por otro lado, su madre, la empresaria estadounidense Elizabeth Gutiérrez, también se refirió al futuro profesional de su hija. “Mi hija Kailey hará próximamente una serie con William en España. Ella quiere y la apoyamos”, indicó Univision.

Tras anunciar el inicio del rodaje, William compartió en sus redes sociales la emoción de actuar junto a su hija: “Qué orgulloso estoy de ti, mi princesa”, comentó en los comentarios de la publicación.

En la imagen, él viste un uniforme de bombero y ella lleva un casco. Ambos se encuentran en uno de los sets de filmación que representa una zona afectada por un incendio.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy tienen dos hijos, Christopher Alexander y Kailey Alexandra (Crédito: @Instagram/@gutierrezelizabeth_)

Kailey Levy interpretará un personaje que promete conmover al público. Su participación marca su entrada oficial al cine, acompañada por su padre en una historia que combina acción, drama y reencuentros, según Secuoya Studios.

Detalles de la película Bajo un fuego

Bajo un fuego es una película dirigida por Martín Cuervo y cuenta con la actuación de William Levy, quien también ejerce como productor ejecutivo. La historia continúa el universo de Bajo un volcán, estrenado en junio pasado, consignó Camera and Light.

El elenco incluye a Adriana Torrebejano (Coartadas), Claudia Álvarez (Simplemente María), Elia Galera (Solos) y Antón Lofer (Quién es quién). En esta segunda parte, Levy comparte protagonismo con su hija Kailey Levy, que debuta como actriz en un largometraje.

Parte del elenco de Bajo un fuego en el set de grabación (Instagram/@nievesl68)

“Bajo un fuego nace del deseo de explorar las secuelas emocionales y operativas de los héroes cotidianos una vez el humo se ha disipado. Un año después de los eventos volcánicos, este segundo capítulo sitúa a nuestros protagonistas frente a una amenaza igualmente devastadora: el fuego. Pero el verdadero incendio, el más peligroso, es el que arde por dentro”, destacó el director Martín Cuervo sobre su proyecto en Secuoya Studios.

El guion es de Martín Cuervo y Laura Reviejo. La dirección de fotografía está a cargo de Pablo Bürmann; Juana Martínez dirige el casting y Luca Scaroni lidera la dirección de arte.

Kailey Levy hará su debut en el cine con la película Bajo un fuego (Instagram/@lew.willy)

Sinopsis de Bajo un fuego

Bajo un fuego transcurre un año después de la erupción del volcán de Garachico. El equipo del Capitán Torres está de guardia en la base, a la espera de la siguiente misión.

Allí, la teniente Salamero y el cabo López tendrán que ayudar a su capitán a superar su ruptura amorosa, ya que la doctora Melián prefirió los volcanes antes que a él. En plena confusión entre la amistad de Mario y Ana, y con las emociones a flor de piel, sonarán todas las alarmas: una nueva catástrofe requiere de su intervención.

El capitán guiará a su equipo a través de un incendio incontrolable, al igual que sus sentimientos con la aparición de un amor del pasado que podría cambiar su vida radicalmente.