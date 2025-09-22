La hija del mexicano Hugo Sánchez que se convirtió en neurocientífica en California

Hugo Sánchez compartió en sus redes sociales uno de sus mayores orgullos fuera de la cancha de fútbol. Hana Sánchez Martín, una de las dos hijas que tuvo con su esposa Isabel Martín, se graduó como neurocientífica en una de las universidades más reconocidas en California.

La hija de Hugo Sánchez se gradúa como neurocientífica en EE.UU.

El 30 de agosto de 2025, el exfutbolista publicó en todas sus redes sociales videos en honor a su hija Hana Sánchez Martín. En ellos, el futbolista mostró lo que se vivió en la Universidad del Sur de California (USC, por sus siglas en inglés) durante la graduación de la clase de 2025.

Hugo Sánchez presumió el logro de su hija con sus cientos de miles de seguidores en redes (X/@hugosanchez_9)

“Querida hija Hana: el mundo ha ganado una neurocientífica brillante. ¡Y nosotros siempre con el orgullo de ser tus padres!”, escribió Sánchez. “¡Llegarás hasta donde tus sueños te lleven y ahí estaremos mamá y yo acompañándote, emocionados y aplaudiendo tus logros!”.

Un detalle significativo fueron las decoraciones que Hana Sánchez lució en la estola que vistió sobre su toga.

En el lado izquierdo superior se leyó un mensaje que decía “gracias, mamá y papá”. En los extremos inferiores de la estola, se encontraban las banderas de México y España, como un tributo a los países nativos de sus padres.

En los videos, se observó que la entrega de diplomas de la USC se llevó a cabo en el Los Angeles Memorial Coliseum. La celebración contó con un show de drones que formaron imágenes distintivas de la universidad en el cielo. El pebetero del estadio también fue encendido y se lanzaron fuegos artificiales.

Así celebró la familia Sánchez Martín la graduación de Hana

Después de la entrega de diplomas, la familia Sánchez Martín se dirigió a una fiesta privada que organizaron para continuar con la celebración, como mostró Hugo Sánchez en sus redes sociales.

Los padres de Hana Sánchez la sorprendieron con una cena rodeada de sus seres queridos (Facebook/Hugo Sánchez)

“Ha sido una maravilla, va a ser inolvidable”, expresó el futbolista. “Isabel y yo decidimos venir a un sitio especial, y este sitio especial será una sorpresa para Hana y sabemos que le va a gustar”.

“Esto está más que perfecto”, aseguró la festejada al llegar al evento. “Gracias por todo. Estoy superagradecida con mis papás por darme tanto. Ha sido un recorrido largo, pero por fin llegamos a la meta final”.

Rodeados de sus familiares y seres queridos, Hugo Sánchez presentó a su hija como “la estrella de la noche”.

Incluso el menú de la cena incluyó una dedicatoria para la neurocientífica recién graduada, como se vio en el video compartido por su padre: “¡Como siempre, lo lograste! ¡Estamos muy orgullosos de ti! ¡Te amamos!”.

Cómo se conocieron Hugo Sánchez y su esposa, Isabel Martín

Hugo Sánchez estaba en proceso de divorciarse de su exesposa Emma Portugal cuando vio por primera vez a la modelo española Isabel Martín. En el programa de YouTube Entre camaradas con Javier Alarcón, el futbolista contó que él estaba en un restaurante con sus amigos cuando se conocieron.

Hugo Sánchez se casó con Isabel Martín y juntos tuvieron a sus hijas Isabella y Hana (Instagram/hugosanchez_9)

Desde su asiento, Sánchez podía observar a las personas que pasaban al baño y fue ahí donde miró pasar a Martín. El futbolista se sintió cohibido, pero se animó a levantarse para buscarla y platicar con ella.

Durante su conversación, Hugo Sánchez notó que Isabel Martín no lo reconoció y cuando intercambiaron teléfonos él le dijo que se llamaba Carlos Sánchez.

Días después, el futbolista se comunicó con Martín para invitarla a un partido del Real Madrid, pero con el aviso de que llegaría un poco tarde porque era dentista y tenía un compromiso antes del juego.

Isabel Martín se extrañó cuando pasaron los minutos y su cita no llegaba al estadio. Todas sus dudas quedaron resueltas (y el engaño quedó expuesto) cuando vio a Hugo Sánchez en el campo de fútbol, contó el deportista.