Laura Bozzo cuenta todo en un documental sobre su vida: su ascenso en Perú y el día que decidió convertirse en migrante

“Yo he sido transgresora desde que nací”, sostuvo la reconocida conductora Laura Bozzo en su nuevo documental a estrenar este 28 de agosto. Con su personalidad elocuente, ahonda en su incursión a la televisión, su partida a México y sus problemas con la Justicia.

Cómo será el documental de Laura Bozzo

“Laura Bozzo, el documental”, ofrece una mirada íntima sobre la vida personal y profesional de la conductora. A través de su propio testimonio y archivo inédito, busca explicar cómo su carácter frontal fue el primer paso hacia la fama.

“Nunca me dejé guiar por las reglas de la sociedad... No, yo seguía mis instintos y eso me causó problemas terribles desde niña, era una pequeña salvaje”, detalló la presentadora peruana en una entrevista con AP.

La historia de Bozzo se construye con el testimonio de la presentadora y de otras figuras del espectáculo hispano como Cristian Suárez, su expareja; Philip Butters, David Waisman, Andrea Rodríguez y Jaime Bayly. Asimismo, estará Alejandra de la Fuente, su hija menor.

El escándalo político que marcó un antes y un después en su carrera

El documental también revisa los problemas legales de Bozzo. En 2002, se enfrentó a la Justicia del Perú acusada de haber recibido US$3 millones por parte del exasesor del entonces presidente Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos.

Vladimiro Montesinos fue acusado por múltiples delitos como malversación de fondos, corrupción y tráfico de armas Getty Images

La presentadora fue detenida en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez mientras estaba por viajar a Miami junto a sus hijas, y estuvo por tres años en arresto domiciliario. Durante las audiencias, admitió estar enamorada de Montesinos.

“Yo iba a ver al señor Montesinos porque estaba absolutamente enamorada del señor Montesinos, estaba obsesionada con él”, dijo la conductora del programa Laura en América, según reportó People. "Tengo tres años injustamente detenida, yo nunca he recibido ni un centavo”, agregó.

Laura Bozzo tuvo que grabar su programa mientras contaba con prisión domiciliaria

Durante esos años, Bozzo condujo su programa Laura en América mientras cumplía su condena. Para llevarlo a cabo, la conductora declaró como domicilio legal el estudio donde grababa la versión de los capítulos para el extranjero.

“Se convirtió en una bestia televisiva”, reflexionó una de las figuras presentes en el tráiler del documental. “Era hiperfamosa y grababa su programa para un canal de televisión desde su prisión domiciliaria”, continuó.

Su llegada a México y más problemas con la Justicia

Otro de los sucesos que se presentan en el documental es su paso por México. Tras cumplir su arresto domiciliario, a Bozzo le revocaron su visa estadounidense, lo que dio pie a que en 2009 decidiera migrar al país latinoamericano.

En México, regresó a la pantalla chica con varios programas como Laura de México y Laura sin Censura. Sin embargo, en 2021, la Fiscalía General de la República (FGR, por sus siglas en inglés) emitió una orden de prisión preventiva contra Bozzo por haber puesto a la venta un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), según consignó Univision.

En qué plataforma se podrá ver el documental de Laura Bozzo

El nuevo documental de Laura Bozzo se estrenará en ViX, el servicio de streaming hispano propiedad de TelevisaUnivision.