“Llegaba a mi casa llorando”: de la discriminación al éxito, las historias de migrantes en Miss Universo Latina

El reality show de Telemundo Miss Universo Latina no solo representa el camino de muchas chicas hacia sus sueños, sino también es una enorme fuente de historias. Un ejemplo de ello son las participantes Elba Mendoza y Ediris Joan, quienes contaron las duras experiencias que vivieron al emigrar a Estados Unidos.

La emotiva historia de Elba Mendoza: de las burlas por su acento al éxito en el modelaje

Las modelos abrieron su corazón en el programa del 25 de junio. Allí, en los camerinos, Elba Mendoza recordó las veces que recibió burlas en el colegio por su acento.

“Cuando vine a vivir a Estados Unidos, mis compañeros me decían beaner (término xenófobo y peyorativo) porque venía de México y no sabía expresarme en inglés como ellos”, contó Mendoza sobre sus primeros años en el país norteamericano.

Para evitar el rechazo de sus compañeros, la mexicana optó por hablar menos en las clases y enfocarse en escuchar las jergas que usaban los estadounidenses. Así fue como logró aprender inglés de chica e iniciar su carrera en los concursos de belleza.

“Yo era muy callada y analizaba todo para entender cómo se comunicaba la gente. Hasta que un día aprendí, abrí la boca y nadie me podía callar. Pasé de ser la beaner de la escuela a la reina del pueblo“, sostuvo la modelo en un conmovedor relato.

El rechazo que sufrió Ediris Joan en su infancia

En ese sentido, Ediris Joan le reveló a Mendoza que de pequeña sus compañeros se burlaban de ella hasta hacerla llorar. Sin embargo, logró sobrellevarlo gracias a los consejos de su madre.

Ediris Joan (izquierda) relató el bullying que vivió cuando emigró a EE.UU. Captura/Telemundo

“Cuando crecí, a mí me decían ‘Mona Lisa’ y me hacían bullying por tener mucho vello. Llegaba a mi casa llorando y le preguntaba a mi mamá ‘¿por qué me dicen así?’. Ahí, ella me decía: ‘Tenés que entender que ese es uno de los cuadros más famosos’“, dijo la puertorriqueña.

Con las palabras de su mamá, Ediris entendió que debía aprender a amarse a sí misma para poder cumplir con sus propósitos y metas.

“Mi mamá me hizo entender que esa soy yo. Uno no ama lo que no conoce, por eso uno se tiene que conocer a sí mismo para saber amar”, expresó la modelo de 29 años.

Las historias de migración de otras misses

Las duras historias de Elba Mendoza y Ediris Joan no fueron las únicas que emocionaron a los fanáticos del Miss Universo Latina. Gemmy Quelliz, la concursante dominicana de 34 años, habló sobre el rechazo que recibió en EE.UU. por no dominar el inglés.

La dura historia de la dominicana que se salvó en el Miss Universo Latina: “Cuando llegué a EE.UU. fui subestimada”

“Fue una batalla que tuve que enfrentar en mi llegada a EE.UU. con solo 17 años. No dominaba el idioma y fui juzgada, criticada y subestimada”, recordó Quelliz.

A partir de su experiencia, la dominicana sostuvo que la mejor forma de erradicar ese rechazo fue a través del amor propio, aceptación entre comunidades y una buena educación en casa.

Quelliz emigró a EE.UU. a los 17 años y sufrió bullying por su acento Instagram/@gemmyquelliz

“Una manera de poder eliminar este problema es teniendo amor propio, aceptarnos tal cual somos y educar a nuestros hijos para que tengan empatía y amor al prójimo. Una voz que se alza, una voz valiente, puede romper siglos de silencio“, determinó.