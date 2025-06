Polémica eliminación de una participante uruguaya en el Miss Universo Latina: “Nacas y feas”

El reality show Miss Universe Latina, transmitido por Telemundo, apenas comenzó y ya protagoniza sus primeros conflictos. La competencia, que reúne a 30 mujeres latinas residentes en Estados Unidos, tuvo su primera gala de eliminación y el foco no estuvo en los resultados, sino en los polémicos comentarios posteriores de una de las eliminadas: Fernanda Sosa, representante de Uruguay.

El escándalo protagonizado en Miss Universe Latina

Luego de ser la primera eliminada del reality, Fernanda Sosa, actriz y presentadora con trayectoria en certámenes como Miss Atlántico y programas como Dancing With the Stars, habría hecho comentarios ofensivos sobre sus compañeras.

“Dijeron que salvaron a nacas y feas”, denunció entre lágrimas la participante colombiana Nathalia Tasama, durante la emisión del programa complementario Entre Nuestras Naciones.

Tasama relató que intentó tener un gesto amable con Sosa tras su eliminación, pero se sintió traicionada al enterarse de los dichos que, según varias participantes, salieron de boca de la uruguaya.

“Se me rompió el corazón. Lo primero que hice fue abrazarla. ¿Cómo va a decir que no la saludé? Es mentira. Yo siempre apoyo a todas”, expresó con evidente dolor para las cámaras del reality.

El certamen, que seleccionará a una candidata latina para competir en Miss Universo 2025 en Tailandia, combina desafíos, convivencia y competencias de talento bajo la supervisión de un jurado conformado por Aracely Arámbula, Fabián Ríos y David Salomón. Pero fue la eliminación de Sosa la que encendió las alarmas, por lo que ocurrió tras bambalinas.

El jurado responde a las acusaciones

La repercusión fue tal que el propio jurado del reality se vio obligado a intervenir en la gala siguiente. David Salomón, reconocido diseñador mexicano, fue claro al desmentir que las decisiones de eliminación se basaran solo en una prueba.

“No es así de ningún modo. Nosotros estamos calificando desde hace dos semanas todo lo que están haciendo cada una de ustedes. También evaluamos el trato hacia sus compañeras y la actitud en general”, afirmó el juez frente a las cámaras de Telemundo.

Estas declaraciones buscaban restablecer la credibilidad del proceso y proteger la integridad del certamen frente a las críticas que, supuestamente, salieron de la boca de una de sus propias concursantes.

Las primeras galas ya dejaron ver los talentos de las concursantes, pero no todas convencieron a los jueces Youtube Telemundo Entretenimiento

Tensión entre compañeras y reclamos por actitudes hostiles

Más allá de lo ocurrido con Sosa y Tasama, el episodio dejó en evidencia una creciente tensión entre varias participantes. Una concursante criticó la actitud de otra colega, y la acusó de comportamientos pasivo-agresivos.

“Me dijo que tenía que leer ciertos libros, como si me estuviera educando. Esa forma condescendiente y falta de respeto no aporta nada”, comentó. El ambiente en la mansión donde viven las participantes parece haberse vuelto denso. La convivencia prolongada, sumada a la presión del concurso, comienza a revelar el lado “B” del reality.

Nathalia Tasama: “No todas vamos a ser amigas, pero el respeto es clave”

Nathalia Tasama, que actualmente se encuentra en etapa de segunda oportunidad dentro del concurso, cerró su testimonio con una reflexión madura sobre lo que ocurre allí.

“Si tengo una amiga y estoy en desacuerdo, se lo digo con respeto. No se trata de agradar a todas, pero sí de tratarnos con dignidad. No necesitamos fingir armonía total, pero tampoco sembrar discordia.”

Alicia Machado y Zuleyka Rivera son las capitanas de los equipos Instagram: @telemundorealities

Estas palabras resonaron no solo entre sus compañeras, sino también entre los seguidores del programa en redes sociales, donde muchos salieron a apoyarla.

¿Qué sigue para Fernanda Sosa tras su polémica salida?

Hasta el momento, Fernanda Sosa no ha realizado declaraciones públicas ni ha respondido directamente a las acusaciones. En sus redes sociales, sus publicaciones han sido neutrales, sin referencia directa al conflicto.

La producción de Miss Universe Latina no ha confirmado si la uruguaya tendrá una segunda oportunidad o será llamada nuevamente para futuras galas. Sin embargo, su salida ya marcó un antes y un después en esta primera edición del reality.

Miss Universe Latina: formato, conductoras y lo que está en juego

El reality está dividido en dos equipos: Esmeralda, liderado por Alicia Machado, y Rubí, bajo la dirección de Zuleyka Rivera, ambas ex Miss Universo. La conducción está a cargo de Jaqueline Bracamontes, quien también fue Miss México en 2001.

El reality comenzó el pasado 3 de junio y ya despidió a tres concursantes Instagram: @universorealityvip

La ganadora de Miss Universe Latina el reality obtendrá un pase directo a representar a la comunidad latina en el certamen internacional más importante de belleza: Miss Universo 2025.

Con esta primera polémica, ya en el aire, queda claro que la belleza no es el único factor a considerar. Las emociones, la ética y el compañerismo también están bajo el escrutinio del público y del jurado.