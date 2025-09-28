Los desafíos de María Celeste Arrarás al llegar a EE.UU. y la incertidumbre por el programa que no emite Univision

María Celeste Arrarás reaccionó a las especulaciones sobre por qué su programa Más fuerte que nunca (Univision) no ha salido al aire. La periodista puertorriqueña, que migró a Estados Unidos hace varios años, tuvo que enfrentar diversos retos antes de alcanzar la fama y consolidar su carrera en la televisión.

El reto al que se enfrentó María Celeste Arrarás al llegar a EE.UU.

La presentadora explicó que el migrar de Puerto Rico a la Gran Manzana fue el momento más complicado que atravesó a nivel profesional, especialmente porque ya había alcanzado el éxito en su país de origen, según reveló a Hola TV en una entrevista en 2016.

Tras la oferta de trabajo que recibió en Nueva York, María Celeste explicó que fue muy duro adaptarse, debido a que recién iniciaba en la vida laboral.

“No me imaginé que entraba a la jungla de cemento, pensaba que le daría un mordisco a la Gran Manzana, pero ella me comió a mí... Tenía muchos reportajes, pero hay cosas que solo te las da el tiempo”, explicó la famosa.

Arrarás también dijo que pensaba que su “cara de bebé” le podía quitar credibilidad como presentadora de noticias. Y que fue criticada por su acento puertorriqueño o por los atuendos repetidos que usaba al aire.

“Fue un momento difícil, pero fue la decisión correcta, aprendí, crecí y me llegó una nueva oportunidad más rápido de lo que yo pensaba”, explicó.

María Celeste Arrarás es una periodista hispana que triunfó en EE.UU. (Instagram/@mariacelestearraras)

Por qué “Más fuerte que nunca” no ha salido al aire aún

En medio de las especulaciones sobre supuestos motivos políticos detrás de la decisión de que su nuevo no fuera emitido aún, la conductora no brindó demasiados detalles. Pero planteó a sus seguidores que la pregunta debería estar dirigida hacia los ejecutivos de Televisa y Univision.

En un comunicado compartido en sus redes sociales, Arrarás explicó que ella fue buscada por la producción para encabezar el proyecto Más fuerte que nunca, y que concluyó con éxito la totalidad de programas pactados en su contrato.

María Celeste comparte un comunicado tras especulaciones sobre su nuevo programa en Univisión (Facebook/ Maria Celeste)

“Yo cumplí y me pagaron en su totalidad. Ellos (los ejecutivos de Televisa Univision) me dijeron que adoraron el producto final... lo que hagan con esos shows que grabamos es decisión de ellos”, compartió la periodista.

Al abordar el tema, la famosa también explicó que se siente satisfecha con la carrera profesional que ha consolidado en la televisión y acusó que no tiene que “rogarle a nadie” aparecer en la pantalla chica.

“Les puede asegurar que cualquier intento de silenciar mi voz, si fuese el caso, no va a tener éxito. Sobre todo en estos tiempos en que hay que decir las cosas como son”, dijo.

El programa había sido anunciado para el 30 de marzo.

La trayectoria de María Celeste Arrarás, periodista hispana que triunfó en EE.UU.

María Celeste Arrarás es productora, escritora, periodista y presentadora de televisión. Nació en Puerto Rico el 27 de septiembre de 1960, según registra IMDB.

Se graduó de la Universidad de Loyola en Nueva Orleans, Luisiana y su carrera en la televisión inició en la década de los 90. Aunque uno de sus primeros programas más conocidos fue Primer Impacto (Univision).

María Celeste Arrarás triunfó como presentadora en Primer Impacto (Univisión)

Otros de sus proyectos fueron Al Rojo Vivo (Telemundo), en donde alcanzó altos niveles de audiencia por ser uno de los programas más vistos en su horario. En su carreta también destaca como escritora con el libro El Secreto de Selena, según Telemundo.

En el 2001 fue elegida como Gran Mariscal en el Desfile Puertorriqueño en Nueva York, mientras que en México y en República Dominicana cuenta con su propia estrella en los salones de la fama de ambos países.

Algunos otros de los reconocimientos que ha recibido por su trayectoria son el Premio Emmy de Periodismo, el premio Estrella de la Televisión 2003 de la Asociación de Cronistas de Espectáculos, y por haber participado como jueza del certamen Miss Universo en dos ocasiones.