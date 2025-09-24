Qué pasó con el programa de María Celeste Arrarás en Univisión: ¿le dice adiós a Televisa?

El estreno de Más Fuerte Que Nunca, anunciado para el 30 de marzo por Univision, nunca se concretó. La periodista puertorriqueña María Celeste Arrarás aseguró que cumplió con las grabaciones, pero la cadena no fijó nueva fecha de emisión. Mientras tanto, surgieron versiones sobre una cancelación por motivos políticos.

El regreso anunciado de María Celeste Arrarás a Univision

En marzo pasado, María Celeste Arrarás comunicó a su audiencia que regresaría a la televisión con un proyecto de entrevistas titulado Más Fuerte Que Nunca. El espacio fue promocionado como un “talk show” en horario estelar, producido por Televisa Univision en colaboración con We Love Entertainment.

La periodista completó las grabaciones de su nuevo espacio televisivo de entrevistas, según lo acordado, recibió la compensación económica correspondiente, pero el programa sigue sin estrenarse Facebook María Celeste Arrarás

La fecha de estreno estaba prevista para el 30 de marzo a las 22 hs (hora del este). Según el comunicado oficial, el programa reuniría a celebridades y figuras públicas en un formato de conversación íntima, con historias de vida y superación.

Arrarás, con más de tres décadas en el periodismo televisivo, manifestó entusiasmo al señalar que volvía a Univision, la cadena donde inició su trayectoria en Estados Unidos. “He vuelto con más fuerza que nunca, con ganas de compartir historias de éxito con las que nuestra audiencia se pueda identificar y, sobre todo, inspirarla a seguir adelante”, había dicho en su momento. El proyecto fue presentado como una apuesta estratégica de la televisora para reforzar su oferta de entretenimiento de fin de semana.

El estreno de Univision que nunca ocurrió

Llegada la fecha del lanzamiento, el programa no salió al aire. Pasadas varias semanas, la producción seguía sin aparecer en la programación de Univision y sin contar con una nueva fecha anunciada.

A pesar de que los episodios ya habían sido grabados y entregados, y de que la periodista confirmó haber recibido el pago correspondiente, la empresa no ofreció explicaciones públicas sobre el retraso.

La falta de claridad generó preguntas entre los seguidores de Arrarás, quienes acudieron a sus redes sociales para conocer detalles. Ella misma respondió en un comunicado y señaló que la decisión estaba en manos de los ejecutivos de la cadena.

En su mensaje publicado en Instagram, la periodista puertorriqueña afirmó que cumplió con todas sus obligaciones contractuales. “Ellos (Univision y Televisa) me dijeron en repetidas ocasiones que adoraron el producto final y que querían darle incluso una mayor prominencia dentro de la cadena. Por ende, lo que hagan con esos shows que grabamos es decisión de ellos”, aseguró.

Arrarás trasladó la responsabilidad de explicar la ausencia del programa directamente a los directivos corporativos Facebook María Celeste Arrarás

¿Se canceló Más Fuerte Que Nunca por motivos políticos?

El periodista uruguayo Pablo Padula difundió en sus redes sociales una explicación alternativa. Según su interpretación, el espacio habría sido cancelado por razones políticas vinculadas a presiones externas.

“Amigos, parece que María Celeste Arrarás es otra víctima de la censura de la tiranía de Donald Trump, porque ya se sabe que por el mismo motivo que fue cancelado Stephen Colbert y Jimmy Kimmel, la periodista puertorriqueña no va a salir al aire en Univisión”, aseguró Padula en un video publicado en su cuenta de Instagram.

“Los pensamientos, la libre expresión, de María Celeste Arrarás no se alinean con las ideas que tiene esa empresa, no defienden la libertad de expresión”, agregó.

Las declaraciones del periodista uruguayo generaron debate, especialmente porque comparó la situación con supuestos casos de censura hacia presentadores de cadenas estadounidenses como CBS y ABC. “Así como lo escucharon, a Univision, a Televisa, así como a CBS y a ABC le importa mucho más su dinero que sus televidentes, que la libertad de expresión, que la Constitución de EE.UU.”, manifestó.

Qué pasó con el programa de María Celeste Arrarás en Univisión

La postura de Arrarás y el futuro incierto del programa

Consultada por distintos medios, la periodista puertorriqueña evitó confirmar esa hipótesis. “Creo que la pregunta sobre por qué mi show no ha salido al aire se la tienen que hacer a los ejecutivos de Univisión/Televisa”, dijo en una entrevista con People en Español.

La mujer de 64 años reconoció que desconoce las razones por las cuales Más Fuerte Que Nunca se mantiene guardado, pero descartó tener conflictos personales con la cadena. También afirmó sentirse orgullosa del material grabado, al que describió como un proyecto de calidad.

Arrarás agregó que su trayectoria le permitió alcanzar independencia financiera, lo que le da margen para mantener su postura sin presiones laborales. “Tan solo me dejo llevar por mis convicciones que incluyen un gran sentido de la justicia. Y algo que les puedo asegurar es que cualquier intento de silenciar mi voz, si fuera el caso, no va a tener éxito. Sobre todo en estos tiempos en que hay que decir las cosas como son”, concluyó.

El concepto del programa contemplaba una temporada inicial con entrevistas a personalidades del entretenimiento, creadores de contenido, músicos y actores. La propuesta buscaba mostrar el lado humano de los invitados a través de experiencias de vida y superación.