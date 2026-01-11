“Me cuesta dormir”: Jake Paul revela el difícil proceso de sanación de su mandíbula tras perder contra Anthony Joshua

Jake Paul sufre las consecuencias de su primera derrota por nocaut ante Anthony Joshua, una fractura de mandíbula que lo deja fuera del ring y derivó en una suspensión por parte de la Comisión Atlética de Florida. El también influencer compartió con sus fans algunos detalles de su proceso de sanación.

Jake Paul habla del difícil proceso de sanación tras doble fractura de mandíbula

El creador de contenido, nacido en Estados Unidos, continúa con apariciones públicas en eventos deportivos pese a atravesar una difícil recuperación tras la doble fractura de mandíbula que sufrió en su última pelea contra Anthony Joshua.

Jake Paul revela el duro proceso de recuperación de su mandíbula

A pesar de que aparentemente “luce perfecto”, Paul reveló que tiene cuatro placas en su mandíbula y que el proceso de sanación ha sido realmente difícil y duro, de acuerdo con una entrevista para Most Valuable Promotions.

“Ha sido cansado, me cuesta dormir, pero sé que es parte del deporte, fue una noche increíble y gané mucha experiencia”, dijo el youtuber.

Jake Paul también explicó que continuará con su proceso de sanación hasta que pueda volver a pelear y desea que se concrete este mismo año, aunque primero necesitará autorización de su médico.

Cuándo podrá volver Jake Paul al ring

El pasado domingo la Comisión Atlética de Florida confirmó las suspensiones médicas impuestas en artes marciales mixtas tras la cartelera que se llevó a cabo en Miami, Florida en diciembre de 2025, de acuerdo con MMA Fighting.

ARCHIVO - Jake Paul dijo estar en proceso de recuperación para volver a pelear este mismo año (AP Photo/Chris Pizzello, Archivo) Chris Pizzello - AP

La lista de atletas suspendidos se encuentra encabezada por Jake Paul, quien queda fuera de las contiendas por tiempo indefinido. Esto quiere decir que el famoso no volverá a pelear hasta que un médico lo dé de alta y reciba el visto bueno.

En su pelea contra Joshua, el pugilista de 28 años evitó la mayor parte del tiempo al excampeón de pesos pesados, aunque recibió un par de derribos en el quinto asalto.

Finalmente, en el sexto asalto se registraron múltiples golpes, incluido el gancho de derecha que mandó a Paul a la lona e hizo que el árbitro terminara la pela.

Cuánto tarda en sanar una mandíbula rota

Una mandíbula fracturada requiere de diferentes tratamientos según la gravedad de rotura del hueso, aunque las fracturas menores pueden sanar por sí solas, las que requieren cirugía son más complejas, de acuerdo con Medline Plus.

Jake Paul sufrió una doble fractura de mandíbula durante su pelea ante Anthony Joshua y fue suspendido indefinidamente (ARCHIVO-Instagram/@jakepaul)

Las fracturas moderadas o graves, como la que sufrió Jake Paul, necesitan de procedimientos quirúrgicos para mantenerse estables. Generalmente, el proceso de consolidación ósea puede durar unas seis semanas o extenderse a ocho semanas.

Sin embargo, la recuperación completa se da hasta dos o tres meses más adelante, aunque el tiempo exacto varía según la complejidad de la lesión y se requieren de muchas semanas antes de la recuperación total.

Médicos explican que aunque la funcionalidad de la mandíbula se puede recuperar de dos a tres meses después de la cirugía, el proceso completo de mineralización toma hasta un año, según la Clínica Ruiz de Gopegui.

Jake Paul “reta” a Canelo Álvarez pese a fractura de mandíbula

Tras compartir una radiografía de los daños que sufrió en la mandíbula durante el sexto asalto de su pelea con Joshua, Paul bromeó sobre enfrentar a Saúl “Canelo” Álvarez en solo 10 días.

Jake Paul tendría interés en pelear en contra del Canelo Álvarez tras su recuperación (ARCHIVO-Facebook/Jake Paul-Canelo Alvarez)

“Doble mandíbula rota, dame a Canelo en 10 días”, escribió el youtuber en una publicación en su cuenta de Instagram.

El mensaje no sería el primer “reto” que el estadounidense lanza al mexicano, ya que ha querido enfrentarlo desde hace mucho tiempo debido a lo lucrativo del espectáculo que ambos podrían dar, según el joven pugilista.

Por su parte, el excampeón de peso supermediano no mostró interés en la propuesta del youtuber.