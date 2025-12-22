Con doble fractura de mandíbula, Jake Paul envía mensaje a Canelo Álvarez tras su derrota ante Anthony Joshua

El creador de contenido devenido en boxeador, Jake Paul, fue derrotado por nocaut en el sexto asalto en su pelea ante el excampeón unificado de peso pesado Anthony Joshua, el viernes 19 de diciembre en el Kaseya Center de Miami, Florida. En su cuenta de Instagram, el influencer compartió una imagen de su doble fractura de mandíbula y un mensaje dirigido a otro campeón del pugilismo, el mexicano Saúl Canelo Álvarez.

El mensaje de Jake Paul a Canelo Álvarez

“Doble mandíbula rota, dame a Canelo en 10 días”, fue la broma que hizo Jake Paul tras publicar una imagen en su cuenta de Instagram en la que muestra las fracturas que sufrió durante su pelea con Joshua.

Jake Paul sufrió una doble fractura de mandíbula durante su pelea ante Anthony Joshua (Instagram/@jakepaul)

El mensaje fue interpretado como un “reto” por parte del youtuber hacia el campeón mexicano de boxeo, ya que nunca se han enfrentado en un combate.

Esta no sería la primera vez que Jake Paul demuestra sus intenciones con Canelo Álvarez, ya que en noviembre de 2024 consideró que el originario de Jalisco debería enfrentarse con él debido a lo lucrativo que resultaría su encuentro.

Sin embargo, el excampeón de peso supermediano no se mostró interesado ante la propuesta. Por lo que el nuevo mensaje de Jake ha sido tomado como otro de sus comentarios que buscan retar al mexicano.

Saúl Canelo Álvarez ha rechazado las ofertas para pelear en contra de Jake Paul (ARCHIVO-Photo by Steve Marcus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) STEVE MARCUS� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

En febrero de este año, Canelo reiteró que no pelearía con la estrella de YouTube y anunció, en cambio, un contrato de cuatro peleas para la Riyadh Season.

Quién ganaría una pelea Jake Paul vs. Canelo Álvarez, según la IA

La herramienta de Google Gemini realizó un análisis de estadísticas para conocer quién ganaría la pelea entre ambas figuras del pugilismo y concluyo que Canelo Álvarez se llevaría la victoria contundente.

Aunque existe una clara diferencia entre el tamaño y peso de ambos peleadores, el mexicano tiene una ventaja abismal en cuestión de técnica, experiencia y mandíbula, según la inteligencia artificial.

Jake Paul sería vencido por Saúl "Canelo" Álvarez pese a su ventaja en tamaño y peso en comparación con el mexicano (Archivo-AP Photo/Chris Pizzello, Archivo) Chris Pizzello - AP

La IA también explica que Canelo tiene una de las mejores defensas de cintura, además de un buen movimiento de cabeza, mientras que los golpes de Jake Paul, aunque pesados, sí resultarían predecibles.

Además, la herramienta explica que el jalisciense tendría mayor “inteligencia en el ring”, ya que lee a sus oponentes y aplica más estrategias, mientras que el estadounidense suele basarse en el volumen.

El tamaño y el peso del youtuber son su única ventaja real sobre Canelo, lo que representa un alcance superior, pero esto no sería suficiente para compensar los fundamentos que tienen estrellas como Álvarez y esto habría quedado en evidencia en su más reciente enfrentamiento.

Canelo Álvarez destaca por su inteligencia y estrategia en el ring (Archivo-AP Foto/John Locher, archivo) John Locher - AP

Todas las peleas de Jake Paul en los últimos cinco años

El boxeador, también conocido como el Niño Problemático, es una de las personalidades de internet más famosas, suma una trayectoria de 14 combates desde su debut en 2020, según ESPN.

El famoso youtuber ha vencido a sus oponentes en doce ocasiones y ha perdido solo dos de sus peleas. Su derrota más reciente fue ante Anthony Joshua.

Desde su inicio en el mundo del box, Jake Paul ha obtenido los siguientes resultados: