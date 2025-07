Miss Argentina defendió a su par venezolana tras el desafortunado comentario sobre su cuerpo: “Puede causar daño”

Durante la reciente emisión de Miss Universe Latina 2025, el actor colombiano Fabián Ríos, integrante del jurado, leyó una evaluación escrita dirigida a la participante venezolana Isbel Parra, en la que se cuestionaba su cuerpo. En específico, hacía énfasis en supuestas “desproporciones físicas” en su cintura. En este contexto, Aldana Masset, Miss Argentina, salió en defensa de su colega y advirtió que un comentario de este tipo “puede causar daño”.

Polémica en Miss Universe Latina: repercusiones tras una devolución sobre el físico de Isbel Parra

La observación formó parte de una devolución más amplia que los profesores del certamen enviaron a las concursantes tras concluir una jornada de evaluación. Ríos fue el encargado de leer la apreciación destinada a Parra, quien ya había representado a Venezuela en competencias anteriores como Miss International 2020, donde resultó coronada.

Isbel Parra recibió una fuerte critica sobre su fisico departe de Fabian Rios

“Debes trabajar más tu cuerpo, ya que falta cintura, mucha cintura, algo que genera una desventaja muy visible al desfilar”, leyó el actor colombiano, mientras se la veía a Parra visiblemente incómoda. “La desproporción física es notoria y por momentos distrae tus múltiples virtudes en el escenario”, finalizó.

El momento tenso continuó cuando Alicia Machado, ex Miss Universo y actual capitana del equipo Esmeralda en el reality, decidió intervenir. “No me gustó la evaluación sobre Isbel porque pienso que calificar a alguien o evaluar a alguien por una apreciación tuya de un cuerpo que tú crees que alguien tiene que tener, ¿no? Hay mujeres que no tienen mucha cintura y son divinas”, aseguró.

En su intervención, recalcó que cada cuerpo tiene características únicas y recordó que la participante venezolana cuenta con una trayectoria como atleta y gimnasta, lo cual explica parte de su complexión física.

“Hay mujeres que tienen mucha pompa y no se ven bien. Hay mujeres que tienen muchos senos y no se ven bien. Es algo relativo. Entonces, los cuerpos son distintos. Eso no me gustó y lo quería comentar y no quería que se me fuera el aire”, concluyó.

Alicia Machado criticó las devoluciones del actor colombiano sobre el cuerpo de una participante en Miss Universe Latina 2025

Miss Argentina se sumó al debate con un claro apoyo a la participante venezolana

La controversia no tardó en escalar más allá de reality de Telemundo. Aldana Masset, actual Miss Universe Argentina 2025, publicó un mensaje en sus redes sociales donde expresó su desacuerdo con lo ocurrido: “Cuidar la salud física es clave para sentirnos bien y prevenir enfermedades”.

“Hacer ejercicio, comer sano y descansar son hábitos que mejoran nuestra calidad de vida. De todos modos, es importante recordar que la salud no siempre se refleja en la apariencia”, continuó en su cuenta de Instagram.

La modelo argentina remarcó la importancia de preservar el respeto hacia la individualidad física de las personas, especialmente en un contexto donde los comentarios pueden tener un impacto psicológico profundo: “Opinar sobre el cuerpo de otra persona, aunque parezca inofensivo, puede causar daño. Cada cuerpo es distinto, y no sabemos por lo que los demás están pasando. Comentarios sobre el físico pueden generar inseguridades o afectar la salud mental”.

Asimismo, Masset consideró que promover el bienestar debe centrarse en los hábitos y no en cómo lucen las personas. “Respetar los cuerpos ajenos es también una forma de cuidar la salud”, subrayó.

El mensaje de Miss Argentina tras lo ocurrido en el reality show de Telemundo Captura de pantalla Instagram @aldumasset

Isbel Parra rompe el silencio en redes sociales

La propia Isbel Parra, protagonista del episodio, se manifestó a través de sus redes sociales. En una publicación en Instagram, compartió la intervención de la capitana del equipo esmeralda sobre el valor del cuerpo.

“Nuestros cuerpos son tan importantes que el Señor los llamó ‘templos de Dios’, por lo tanto, hay que amarlos, cuidarlos y ser agradecidos de este bello don que Él nos dio”, publicó.

Parra fue coronada Miss Venezuela International en 2020 y desde entonces ha cultivado una carrera ligada al diseño de moda y el deporte.

Su participación en Miss Universe Latina 2025 la encuentra en un momento clave, en el que busca alcanzar la meta de representar a la comunidad latina de Estados Unidos en Miss Universo 2025, cuya edición se celebrará en Tailandia.