Miss Universo Latina: quién fue la última eliminada del certamen de Telemundo

El 3 de junio comenzó Miss Universo Latina, un reality show de Telemundo que reúne a 30 modelos en una mansión para competir en diferentes retos y tener la oportunidad de representar a la comunidad latina en Miss Universo 2025. A casi un mes de la emisión del primer capítulo, se conoció a una nueva eliminada: Daniela Londoño.

Quién quedó eliminada de Miss Universo Latina

Cerca de las 21 hs (hora local) Brithanny Marroquín y Andrea Bazarte fueron salvadas por el público luego de obtener la mayor cantidad de votos. Esto dejó a Gemmy Quelliz y a Daniela Londoño al borde de la eliminación.

Para salvarse, cada una debió responder una pregunta enviada por el público. Finalmente, Daniela Londoño quedó eliminada y Gemmy Quelliz logró quedarse en el show al menos una semana más.

Quiénes fueron las últimas nominadas

En la última gala se reveló quiénes eran las cuatro misses que estaban al borde de la eliminación: Britthany Marroquín, Andrea Bazarte, Gemmy Quelliz y Daniela Londoño.

Gemmy y Britthany fueron las más votadas en la gala, con cuatro y seis votos respectivamente Instagram

Marroquín fue la modelo que más acumuló votos durante la gala (seis en total). Esto hizo que ingresara directo a la placa de nominados.

En el caso del último puesto de la placa, hubo un empate con tres puntos entre Gemmy y Laura, otra compañera. Para el desempate, Ashley Flete, la modelo venezolana que ganó la inmunidad de la semana, debió votar por alguna de sus dos compañeras, lo que generó una gran sorpresa entre los presentes.

Junto con el rubí que representa a su equipo en la competencia, Flete decidió que Gemmy formara parte de la placa, dado que así podría demostrarle al jurado todo su potencial.

Britthany (izquierda) y Gemmy (derecha) en la gala de eliminación Captura/Telemundo

“Mi voto es para ti Gemmy, porque quiero que le demuestres a las Esmeraldas (segundo equipo), a los jurados y al público, lo fuerte que eres y que puedes aprovechar cada momento”, le explicó la venezolana a Quelliz.

Las peticiones de Britthany y Gemmy previo a la eliminación

Al conocer que formarían parte del versus, Gemmy y Britthany tuvieron la oportunidad de explicarle al público por qué debían seguir en la competencia. La primera en hablar fue Marroquín, quien se describió como una mujer trabajadora que siempre buscaba dar lo mejor de sí.

Britthany tiene 22 años y sufrió bullying de pequeña por su timidez Instagram/@britthanymarroquin

“Soy una mujer muy comprometida con todo lo que hago. He trabajado en mis miedos y es algo que a mí no me va a parar. Voy a enorgullecerlos a cada uno de ustedes”, aseveró la hondureña de 22 años.

Gemmy optó por hablarles a su comunidad en República Dominicana y a los migrantes en EE.UU. Con una fuerza inquebrantable en su voz, aseguró que su puesto en la competencia representaba el valor de las mujeres latinas.

Gemmy tiene 33 años y se crió en un peligroso barrio de Santo Domingo, República Dominicana Instagram/@gemmyquelliz

“Les imploro que me mantengan en esta competencia para demostrar de qué están hechas las mujeres latinas. Soy una mujer que ha pasado por muchas adversidades. Pero hoy estoy con mi frente en alto para decirles que sí se puede, que con determinación, disciplina y fe en Dios, no hay nada en la vida que no se pueda lograr”, expresó la dominicana.