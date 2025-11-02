Qué hay detrás de la relación de Magic Johnson con los LA Dodgers: el flamante campeón del beisbol de Grandes Ligas

La ciudad de Los Ángeles estalló en júbilo anoche, luego de que sus Dodgers se alzaran con el título de la Major League Baseball (MLB) vs. los Toronto Blue Jays. Minutos después de la victoria, Earvin “Magic” Johnson, figura emblemática del deporte angelino, no pudo contener su emoción. Con una sonrisa radiante y voz cargada de orgullo, Magic celebró lo que describió como “una noche que los fans de los Dodgers nunca olvidarán”. Sus primeras impresiones, rápidamente viralizadas, encapsularon la euforia de la “Dodger Nation”.

Mientras hablaba con CBS LA, Magic Johnson reflexionó sobre cómo los deportes pueden unir y sanar una ciudad, especialmente una que ha pasado, por tanto, como Los Ángeles con los recientes incendios forestales.

“Necesitábamos esto con todo lo que está pasando en Los Ángeles”, dijo. “Esto vuelve a unir a nuestra ciudad. Los aficionados pueden celebrar. Ahora pueden olvidarse de todo lo que está pasando, simplemente salir y pasar un buen rato y gritar por su equipo favorito, los Dodgers”.

Johnson no pudo evitar trazar un poderoso paralelismo con otro momento inolvidable de Los Ángeles.“Este es probablemente uno de los más difíciles que hayas visto”, dijo.

“Recuerdo cuando Kobe Bryant ganó el séptimo partido contra los Celtics en Los Ángeles, y me recordó a cuando jugamos contra los Detroit Pistons en la serie de siete partidos. Además, ya sabes, el deporte tiene la capacidad de darte recuerdos para toda la vida. Esta serie creó recuerdos imborrables para todos los fanáticos de los Dodgers y del béisbol“.

El japonés Yoshinobu Yamamoto sostiene el trofeo de la Serie Mundial, el domingo 2 de noviembre de 2025, luego que los Dodgers de Los Ángeles derrotaron a los Azulejos de Toronto (AP Foto/Ashley Landis) Ashley Landis - AP

Earvin “Magic” Johnson, ícono del deporte y exitoso empresario , ha revelado las verdaderas razones detrás de la adquisición de los Dodgers de Los Ángeles hace ya algunos años, un movimiento que sorprendió a muchos por su magnitud financiera y su origen en el baloncesto.

Lejos de ser una mera inversión, Johnson, en declaraciones recientes, enfatizó que la compra del equipo por "2 mil millones de dólares" está arraigada en una pasión de toda la vida y en el deseo de construir un legado duradero.

La millonaria inversión de una leyenda de Los Angeles

“Somos fanáticos de los Dodgers ante todo”, afirmó Johnson en 2012, cuando tuvo la oportunidad de adquirir una de las franquicias más emblemáticas del béisbol, para el ex NBA fue un sueño hecho realidad.

El objetivo primordial de Johnson y sus socios siempre ha sido la victoria. “Sabíamos que teníamos que devolverle un campeonato a la ciudad de Los Ángeles”, indicó, consciente de la alta expectativa de una base de fanáticos apasionada.

Magic Johnson invirtió en 2012 parte de su fortuna en los Dodgers de Los Angeles, desde entonces el equipo ha ganado tres series mundiales

La inversión de Magic Johnson en los Dodgers no es solo un hito en el béisbol de Grandes Ligas por la cifra (US$2 mil millones), sino por el impacto de una figura tan influyente.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.