Qué significa “Tití” en Puerto Rico: Bad Bunny explicó el significado del personaje de su disco

“Tití me preguntó”, es una de las canciones más populares de Bad Bunny, dentro del álbum Un Verano Sin Ti, el cual fue lanzado en 2022 como el quinto trabajo de estudio del cantante puertorriqueño. Penélope Cruz le preguntó a Benito Antonio Martínez Ocasio, cuál era el significado de la palabra "Tití“, ya que le gustaría conocer a la persona a la que hace referencia en su popular canción, y fue el propio artista quien por fin despejó la duda para muchos de sus fans y para la actriz.

¿Quién es “Tití”? Bad Bunny revela su significado

A través de un video en Instagram, Penélope Cruz, actriz y modelo española, se declaró fan del artista latino y aprovecho el momento para preguntarle a Bad Bunny sobre el significado de "Tití“.

Bad Bunny reveló el significado de Tití

“Quiero saber quién es ‘Tití’ (...) ‘Tití’ que dice ‘Ven acá, el muchacho del diablo, búscate una mujer sería para ti, muchacho del diablo. ¿Quién es ‘Tití’? Yo quiero conocerla”, expresó.

Entre risas, el Conejo Malo señaló que "Tití" es la forma en la que en Puerto Rico llaman al dispositivo conocido como Alexa o Siri, asistentes virtuales de Amazon y Apple, respectivamente.

Posteriormente, explicó que esta palabra hace referencia a las tías, ya que en Puerto Rico así se les llama a estos miembros de la familia. “Si hablas de una 'tití’ en específico, en verdad que no, no tengo una 'tití’ específica, tengo un montón de tías. Si voy a decir nombres aquí, no termino”, agregó.

Récords de Un Verano Sin Ti, el álbum de Bad Bunny

“Tití me preguntó” llegó a los mil millones de reproducciones en Spotify en 2023, lo que la convirtió en uno de los temas más escuchados de su álbum Un Verano Sin Ti, lanzado el 6 de mayo de 2022, de acuerdo con Telemundo.

Por otro el lado, la discografía estableció un Récord Guinness como el disco más escuchado en la historia, al superar los 15 billones de reproducciones en plataformas digitales.

Asimismo, el álbum lanzado por Bad Bunny ganó un premio Grammy en la Categoría Best Música Urbana Álbum en 2023.

Penélope Cruz y los famosos que han sorprendido en la residencia de Bad Bunny

Bad Bunny inició su gira mundial en su país natal, Puerto Rico, con una serie de conciertos en el Coliseo José Miguel Agrelot que se han realizado desde el pasado 11 de julio del 2025 y concluyó el 14 de septiembre del año en curso. Dentro de sus conciertos, el cantante habilito una zona denominada “La Casita”.

Lebron James en concierto de Bad Bunny

Este espacio se convirtió en el punto de congregación de actores, deportistas y cantantes que asisten a la Residencia de Bad Bunny para disfrutar de sus más recientes canciones y bailar a lado de diversas personas ligadas a la industria musical. Penélope Cruz ha sido una de las invitadas que se suma a una larga lista de famosos.

De acuerdo con Billboard, entre las personas que han asistido a este lugar se encuentran:

Grupo Chuwi

LeBron James

Los Pleneros de la Cresta

RaiNao

Jhayco

Toñita

Jowell y Randy

Pedro Capó

Ñejo

Alofoke

Eladio Carrión

Ednita Nazario

Wisin

Young Miko

Gilberto Santa Rosa

Alfonso Vélez

Tito Trinidad

Farruko

Tito El Bambino

Yandel

Sech

Willy Rodríguez

Austin Butler & Darren Aronofsky

Kany García

Mora & Quevedo

Residente

Dei V & Omar Courtz

Rubén Blades

Kylian Mbappé

Belinda

Feid

Becky G

Arcángel

Tainy

Ricky Martin

Ñengo Flow

Elena Rose

La gira del cantante se convirtió en un éxito, ya que asistieron más de 450,000 personas a sus shows y el impacto económico en Puerto Rico fue de 300 millones de euros (cerca de 352 millones de dólares), según El País.