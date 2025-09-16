Adiós a los habanos cubanos: la advertencia de la CBP a los viajeros de EE.UU.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) es la agencia que se encarga de hacer cumplir las regulaciones de importación y exportación. En su página oficial, tienen una clara advertencia para los viajeros que quieran entrar a Estados Unidos con un conocido producto cubano.

La advertencia de la CBP sobre los productos cubanos que no pueden ingresar a EE.UU.

La dependencia señala en un sitio web que a partir del 24 de septiembre de 2020, “los viajeros autorizados ya no podrán regresar a Estados Unidos con alcohol o productos de tabaco adquiridos en Cuba en el equipaje de mano para uso personal".

Los viajeros autorizados ya no podrán regresar a Estados Unidos con alcohol o productos de tabaco adquiridos en Cuba como equipaje de mano

En tanto, la CBP aclara que las personas sí podrán consumir dichos productos durante su estancia en Cuba y comprar o adquirir bienes de origen cubano, pero solo mientras se encuentren en la isla o un tercer país.

Por su parte, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, explica que se “podrá importar a Estados Unidos equipaje acompañado mercancías adquiridas en Cuba, siempre que sean exclusivamente para uso personal”. Sin embargo, enfatiza que esto no aplica para alcohol o tabaco de origen cubano.

En tanto, la oficina del Departamento del Tesoro también indica que los nacionales cubanos que estén presentes en EE.UU. con un estatus de no inmigrante o de conformidad con otra autorización emitida por el gobierno, “no están autorizados a traer productos de alcohol o tabaco de origen cubano para uso personal como equipaje acompañado”.

¿Qué mercancías cubanas están autorizadas para importarse a Estados Unidos?

La OFAC administra y hace cumplir sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior y los objetivos de seguridad nacional de Estados Unidos contra países y regímenes extranjeros específicos.

Con respecto a las mercancías de origen cubano están autorizadas a importarse, señala que las personas extranjeras que viajen a Estados Unidos desde un tercer país pueden importar como equipaje acompañado artículos cubanos, siempre que los productos:

No estén en cantidades comerciales.

No se importen para la reventa.

No incluyan alcohol o tabaco.

Asimismo, es importante entender a qué refiere el término “equipaje acompañado". En específico, se trata de bienes, usados o nuevos, que lleva una persona en el mismo medio de transporte y al mismo tiempo que ella, y que se relacionan con el uso personal o la necesidad del viaje.

Las normas de EE.UU. indican que las personas extranjeras que viajan a Estados Unidos desde un tercer país no pueden importar productos de alcohol o tabaco cubano como equipaje acompañado

Por otro lado, se autoriza la importación a EE.UU. de mercancías procedentes de Cuba o de origen cubano de un tercer país destinadas a ser obsequiadas, siempre que:

El valor no supere los 100 dólares.

Los artículos cumplan con cantidades que normalmente se regalan entre particulares.

Sea enviada y no transportada por un viajero.

No sea alcohol ni productos de tabaco.

Las personas sujetas a la jurisdicción de EE.UU. también están autorizadas a importar software de origen cubano y aplicaciones móviles. En tanto, los materiales informativos, como publicaciones impresas, materiales educativos y medios audiovisiales, están exentos de las prohibiciones de las Regulaciones de Control de Activos Cubanos (CACR, por sus siglas en inglés).